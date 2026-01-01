Implementer Phoenix med et-klik installation
Open source AI-observerbarhedsplatform til sporing, evaluering og overvågning af LLM-applikationer og AI-agenter i produktion.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Phoenix
Phoenix er en open source AI-observerbarhedsplatform bygget af Arize AI til teams, der udvikler applikationer med store sprogmodeller, agenter og hentningspipelines. Den fanger hvert spor produceret af din applikation gennem standard OpenTelemetry-instrumentering, der synliggør latenstid, tokenforbrug og svarkvalitet, så ingeniører kan opdage regressioner, før de når kunderne. Med out-of-the-box integrationer til LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic og de fleste andre AI-frameworks passer Phoenix ind i eksisterende pipelines uden kodegenskrivninger.
Selv-hosting af Phoenix på din egen VPS holder prompts, modeloutput og hentningskontekst på infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen gebyrer pr. spor eller datasuverænitetbegrænsninger – gem så meget telemetri, som din disk tillader.
Vigtige funktioner i Phoenix
OpenTelemetry-sporing
Registrer hele eksekveringstræet for hvert LLM-kald, værktøjsaktivering og hentningstrin med standard OTLP-protokollen.
Evalueringsramme
Kør LLM-som-dommer og kodebaserede evaluatorer på tværs af datasæt for at bedømme svarkvalitet og fange regressioner før udrulning.
Promptlegeplads
Iterer over prompts side om side på tværs af modeller og parametre uden at skulle ændre applikationskode eller genudrulle.
Frameworkintegrationer
Drop-in instrumentering til LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock og Vertex AI.
Datasætseksperimenter
Opbyg datasæt fra produktionsspor, og afspil dem mod nye prompt- eller modelversioner for at sammenligne resultater.
Indlejringsanalyse
Inspicer genfindingskvalitet med indlejringsvisualiseringer, der afslører drift, klynger og lavrelevante resultater.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Phoenix
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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