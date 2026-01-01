Phoenix er en open source AI-observerbarhedsplatform bygget af Arize AI til teams, der udvikler applikationer med store sprogmodeller, agenter og hentningspipelines. Den fanger hvert spor produceret af din applikation gennem standard OpenTelemetry-instrumentering, der synliggør latenstid, tokenforbrug og svarkvalitet, så ingeniører kan opdage regressioner, før de når kunderne. Med out-of-the-box integrationer til LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic og de fleste andre AI-frameworks passer Phoenix ind i eksisterende pipelines uden kodegenskrivninger.

Selv-hosting af Phoenix på din egen VPS holder prompts, modeloutput og hentningskontekst på infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen gebyrer pr. spor eller datasuverænitetbegrænsninger – gem så meget telemetri, som din disk tillader.