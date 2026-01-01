Tududi er en selvhostet produktivitetsapplikation til styring af opgaver, projekter, områder og noter i en ren hierarkisk struktur. Den går ud over grundlæggende to-do-lister med en komplet motor til tilbagevendende opgaver, CalDAV-synkronisering (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integration til oprettelse af opgaver og daglige oversigter samt valgfri OIDC/SSO til teamudrulninger. Interfacet understøtter 24 sprog og mørke/lyse tilstande.

Selvhosting af Tududi holder dine opgavedata udelukkende på din egen server — ingen abonnement, ingen datamining og ingen tredjepartsadgang til dine projekter og noter. Fordi den kører på SQLite, er der ingen separat databaseservice at administrere: én container, to volumener, og dit produktivitetsværktøj kører bag HTTPS.