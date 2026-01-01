Udrul Tududi med én-klik-installation
Selvhostet opgave- og projektstyring med CalDAV-synkronisering, gentagne opgaver og OIDC-autentificering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tududi
Tududi er en selvhostet produktivitetsapplikation til styring af opgaver, projekter, områder og noter i en ren hierarkisk struktur. Den går ud over grundlæggende to-do-lister med en komplet motor til tilbagevendende opgaver, CalDAV-synkronisering (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integration til oprettelse af opgaver og daglige oversigter samt valgfri OIDC/SSO til teamudrulninger. Interfacet understøtter 24 sprog og mørke/lyse tilstande.
Selvhosting af Tududi holder dine opgavedata udelukkende på din egen server — ingen abonnement, ingen datamining og ingen tredjepartsadgang til dine projekter og noter. Fordi den kører på SQLite, er der ingen separat databaseservice at administrere: én container, to volumener, og dit produktivitetsværktøj kører bag HTTPS.
Vigtige funktioner i Tududi
Projekter og områdehierarki
Organiser opgaver inden for projekter, gruppér projekter i områder, og spor underopgavefremskridt — alt sammen i en enkelt, overskuelig grænseflade.
CalDAV-synkronisering
Synkroniser opgaver tovejs med enhver CalDAV-kompatibel klient: tasks.org, Apple Påmindelser, Thunderbird og mere.
Gentagende opgavemotor
Planlæg opgaver til at gentage dagligt, ugentligt, månedligt eller efter brugerdefinerede mønstre med automatisk generering af fremtidige forekomster.
Telegram-integration
Opret opgaver og modtag daglige opsummeringer via en Telegram-bot uden at åbne webgrænsefladen.
OIDC- og SSO-support
Godkend via Google, Okta, Keycloak, Azure AD eller enhver OpenID Connect-udbyder til teamudrulninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tududi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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