Udrul Memgraph med installation med ét klik.
Højtydende in-memory grafdatabase bygget til realtidsanalyse af forbundne data, AI-arbejdsgange og streamingpipelines.
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Hvad du kan bygge med Memgraph
Memgraph er en in-memory grafdatabase, der er udviklet til realtidstraverseringer på store, indbyrdes forbundne datasæt. Den er fuldt Cypher-kompatibel – hvilket gør den til en direkte erstatning for Neo4j-forespørgsler – samtidig med at den leverer markant lavere latenstid på streaming- og hændelsesdrevne arbejdsbelastninger. Det medfølgende MAGE-bibliotek tilføjer over 50 grafalgoritmermoduler (PageRank, fællesskabsdetektion, korteste stier og mere), der kører indbygget i databasen uden eksterne rammer.
Denne implementering parrer Memgraph med Memgraph Lab, en browserbaseret visuel forespørgselsgrænseflade til at skrive Cypher-forespørgsler, udforske grafstruktur og køre algoritmeeksperimenter. At køre begge dele på din egen VPS giver dig fuld kontrol over hukommelsesallokering, datalagring og adgangspolitikker – uden cloud-prissætning pr. node eller leverandørbegrænsninger.
Vigtige funktioner i Memgraph
Hukommelsesbaseret ydeevne
Grafdata lagres udelukkende i RAM, hvilket muliggør gennemløb på under et millisekund og realtidsforespørgselsrespons selv på dybt forbundne datasæt.
Cypher-kompatibilitet
Fuld openCypher-understøttelse betyder, at eksisterende Neo4j-forespørgsler, drivere og værktøjer migrerer med minimale ændringer til forespørgselssyntaksen.
MAGE Algoritmebibliotek
Over 50 indbyggede grafalgoritmer – PageRank, betweenness-centralitet, fællesskabsdetektion, linkforudsigelse – kører som native forespørgselsmoduler uden eksterne pipelines.
Memgraph Lab UI
Browserbaseret visuel grænseflade til skrivning og kørsel af Cypher-forespørgsler, inspektion af graf-topologi og interaktiv udforskning af algoritmeresultater.
Streamingdataindtagelse
Indbyggede Kafka- og Pulsar-integrationer muliggør kontinuerlige grafopdateringer fra hændelsesstrømme uden batch ETL-pipelines eller eksterne konnektorer.
GraphRAG og AI-hukommelse
Grafstruktureret hukommelse og genfinding forbedrer LLM-applikationer med relationsbevidst kontekst, hvilket muliggør mere præcise svar i AI-agenter og chatbots.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Memgraph
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Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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