Memgraph er en in-memory grafdatabase, der er udviklet til realtidstraverseringer på store, indbyrdes forbundne datasæt. Den er fuldt Cypher-kompatibel – hvilket gør den til en direkte erstatning for Neo4j-forespørgsler – samtidig med at den leverer markant lavere latenstid på streaming- og hændelsesdrevne arbejdsbelastninger. Det medfølgende MAGE-bibliotek tilføjer over 50 grafalgoritmermoduler (PageRank, fællesskabsdetektion, korteste stier og mere), der kører indbygget i databasen uden eksterne rammer.

Denne implementering parrer Memgraph med Memgraph Lab, en browserbaseret visuel forespørgselsgrænseflade til at skrive Cypher-forespørgsler, udforske grafstruktur og køre algoritmeeksperimenter. At køre begge dele på din egen VPS giver dig fuld kontrol over hukommelsesallokering, datalagring og adgangspolitikker – uden cloud-prissætning pr. node eller leverandørbegrænsninger.