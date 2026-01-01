Installer Faraday med et-klik-installation.
Open source sårbarhedsstyringsplatform, der centraliserer sikkerhedsfund og strømliner afhjælpning for sikkerhedsteams.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Faraday
Faraday er en sårbarhedsstyringsplatform i virksomhedsklasse, der giver sikkerhedsteams et samlet arbejdsområde til at opdage, spore og afhjælpe sårbarheder på tværs af hele deres infrastruktur. Den integreres med over 80 sikkerhedsværktøjer, der automatisk importerer og normaliserer scanningsdata fra forskellige scannere og testrammer, så teams kan fokusere på analyse i stedet for manuel databehandling.
Selv-hosting af Faraday på din VPS sikrer, at følsomme sikkerhedsfund og revisionsspor forbliver under din fulde kontrol – og opfylder strenge overholdelseskrav for håndtering af sårbarhedsdata, samtidig med at den leverer virksomhedsfunktioner uden de tilbagevendende omkostninger ved skybaserede platforme.
Vigtige funktioner i Faraday
80+ Værktøjsintegrationer
Importerer automatisk og normaliserer sårbarhedsdata fra branchestandardscannere og testrammer, og eliminerer manuel dataindsamling.
Teamsamarbejde
Arbejdsområder for flere brugere med rollebaseret adgangskontrol gør det muligt for sikkerhedsteams at samarbejde om vurderinger og spore ansvar for udbedring i realtid.
Risikoprioritering
Indbygget risikovurderings- og prioriteringsmotor hjælper teams med at fokusere afhjælpningsindsatsen på de sårbarheder, der udgør den største faktiske trussel.
Overholdelsesrapportering
Tilpassede rapportskabeloner og revisionsspor hjælper complianceansvarlige med at demonstrere forbedringer af sikkerhedsstatus og opfylde lovmæssige krav.
RESTful API
En komplet REST API muliggør integration med CI/CD-pipelines og SIEM-værktøjer, hvilket lader DevSecOps-teams automatisere sårbarhedssporing på tværs af SDLC.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Faraday
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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