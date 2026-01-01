Faraday er en sårbarhedsstyringsplatform i virksomhedsklasse, der giver sikkerhedsteams et samlet arbejdsområde til at opdage, spore og afhjælpe sårbarheder på tværs af hele deres infrastruktur. Den integreres med over 80 sikkerhedsværktøjer, der automatisk importerer og normaliserer scanningsdata fra forskellige scannere og testrammer, så teams kan fokusere på analyse i stedet for manuel databehandling.

Selv-hosting af Faraday på din VPS sikrer, at følsomme sikkerhedsfund og revisionsspor forbliver under din fulde kontrol – og opfylder strenge overholdelseskrav for håndtering af sårbarhedsdata, samtidig med at den leverer virksomhedsfunktioner uden de tilbagevendende omkostninger ved skybaserede platforme.