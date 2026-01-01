openrouteservice er en open source-routingmotor udviklet af HeiGIT, der omdanner OpenStreetMap-data til produktionsklare rutevejledninger, tids-afstandsmatricer og isokrone rækkevidde-polygoner. I modsætning til kommercielle kort-API'er giver den udviklere en gratis, fuldt gennemsigtig routing-backend med profiler, der er tilpasset biler, tunge godskøretøjer, cykler, fodgængere og kørestole.

Selv-hosting af openrouteservice på din egen VPS fjerner priser pr. anmodning, hastighedsbegrænsninger og tredjeparts datadeling. Du styrer, hvilke regioner og profiler der indlæses, du holder kundekoordinater private, og du kan udvide motoren med tilpassede OSM-udtræk, begrænsninger og højdedata, der er skræddersyet til din applikation.