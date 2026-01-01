Implementer openrouteservice med enkeltklikinstallation.
Selvhostet routingmotor bygget på OpenStreetMap-data med rutevejledninger, isokroner og matrix-API'er til biler, cykler og fodgængere.
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Hvad du kan bygge med openrouteservice
openrouteservice er en open source-routingmotor udviklet af HeiGIT, der omdanner OpenStreetMap-data til produktionsklare rutevejledninger, tids-afstandsmatricer og isokrone rækkevidde-polygoner. I modsætning til kommercielle kort-API'er giver den udviklere en gratis, fuldt gennemsigtig routing-backend med profiler, der er tilpasset biler, tunge godskøretøjer, cykler, fodgængere og kørestole.
Selv-hosting af openrouteservice på din egen VPS fjerner priser pr. anmodning, hastighedsbegrænsninger og tredjeparts datadeling. Du styrer, hvilke regioner og profiler der indlæses, du holder kundekoordinater private, og du kan udvide motoren med tilpassede OSM-udtræk, begrænsninger og højdedata, der er skræddersyet til din applikation.
Vigtige funktioner i openrouteservice
Vejvisnings-API
Beregn punkt-til-punkt- og ruter med flere stop med sving-for-sving-anvisninger, geometri og højdedata på tværs af flere transportprofiler.
Isokronrækkevidde
Generer tidsbaserede eller afstandsbaserede polygoner, der viser præcis hvor langt en bruger kan rejse fra et hvilket som helst udgangspunkt inden for et givet budget.
Matrixberegninger
Beregn mange-til-mange rejsetider og afstande i en enkelt anmodning, ideel til logistik, forsendelse og leveringszoneoptimering.
Flere transportprofiler
Leveres med tilpassede profiler til biler, lastbiler, cykler, fodgængere og kørestole, der hver især respekterer OSM's adgangsregler og begrænsninger.
OpenStreetMap-drevet
Indlæs ethvert OSM PBF-udtræk fra Geofabrik eller din egen kilde for at levere fuldt selvstændig ruteplanlægning for de regioner, du faktisk har brug for.
OpenAPI og Swagger UI
Standardkompatibel REST API med indbygget Swagger-dokumentation gør det nemt at integrere routing i web-, mobil- og backend-apps.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre openrouteservice
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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