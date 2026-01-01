EmbyStat er en dedikeret analyse- og statistikapplikation til Emby- og Jellyfin-medieservere. Den opretter direkte forbindelse til din medieservers API for at indsamle data om dit bibliotek, dine visningsvaner og serverens ydeevne, og præsenterer informationen via visuelle dashboards og detaljerede rapporter.

Implementering af EmbyStat på en VPS sikrer kontinuerlig baggrundsdataindsamling og altid tilgængelig analyse uden at forbruge ressourcer på selve din medieserver. Vedvarende lagring bevarer historisk statistik til langsigtet trendanalyse, og planlagt indsamling holder rapporterne opdaterede uden manuel indgriben.