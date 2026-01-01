Installer EmbyStat med ét-klik-installation
Statistik- og analysedashboard for Emby- og Jellyfin-medieservere med detaljeret indsigt i biblioteket og visningsrapporter.
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Hvad du kan bygge med EmbyStat
EmbyStat er en dedikeret analyse- og statistikapplikation til Emby- og Jellyfin-medieservere. Den opretter direkte forbindelse til din medieservers API for at indsamle data om dit bibliotek, dine visningsvaner og serverens ydeevne, og præsenterer informationen via visuelle dashboards og detaljerede rapporter.
Implementering af EmbyStat på en VPS sikrer kontinuerlig baggrundsdataindsamling og altid tilgængelig analyse uden at forbruge ressourcer på selve din medieserver. Vedvarende lagring bevarer historisk statistik til langsigtet trendanalyse, og planlagt indsamling holder rapporterne opdaterede uden manuel indgriben.
Vigtige funktioner i EmbyStat
Biblioteksstatistik
Detaljerede opdelinger af dit film- og tv-bibliotek efter genre, kvalitet, sprog og vurdering giver et komplet billede af din mediesamling.
Viser analyser
Spor sehistorik og seermønstre pr. bruger, der afslører, hvilket indhold der bliver set, genses eller efterlades ufærdigt.
Duplikatregistrering
Identificerer duplikatfiler i dit bibliotek for at hjælpe med at frigøre lagerplads og opretholde en ren, velorganiseret samling.
Serversundhedsovervågning
Overvåger serverens ydeevnemålinger og brugeraktivitet for at hjælpe med at identificere flaskehalse og sikre en problemfri streamingoplevelse.
Interaktive diagrammer
Visuelle dashboards med diagrammer og grafer gør det nemt at udforske tendenser og dele biblioteksindsigt med et øjeblik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre EmbyStat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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