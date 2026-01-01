Installer din Spotify med etklikinstallation
Selvhostet Spotify-lyttestatistik-dashboard med omfattende diagrammer, historik og detaljerede analyser.
Vælg en VPS-pakke til Your Spotify
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Your Spotify
Din Spotify er et selvhostet analysedashboard, der sporer hele din Spotify-lyttehistorik og visualiserer den gennem detaljerede diagrammer: topartister og -numre over tid, lyttetid pr. dag og time, genrefordelinger, albumrotationer og historiske tendenser på tværs af år. I modsætning til Spotify Wrapped, som kun vises én gang om året, giver Din Spotify dig den samme dybde af indsigt efter behov, for ethvert tidsinterval du vælger.
Ved at selvhoste Din Spotify på en VPS gemmes hvert afspilning, like og skip i en database, du kontrollerer — Spotifys egne dataeksport er begrænset til 50 seneste numre, men Din Spotify forespørger API'en kontinuerligt og opbygger et komplet personligt lyttearkiv, der vokser, så længe instansen kører.
Vigtige funktioner i Your Spotify
Kontinuerlig historikregistrering
Forespørger Spotify API'en hvert par sekunder for at registrere hver afspilning, inklusive overspringede numre og delvise lytninger – langt ud over, hvad Spotify eksporterer.
Topartister, numre og albummer
Konfigurerbare tidsintervaller viser dit mest afspillede indhold efter antal afspilninger, lyttetid eller førstegangsopdagelser.
Lyttemønstre og tendenser
Varmekort og diagrammer visualiserer, hvornår du lytter mest – tid på dagen, ugedag, månedlige tendenser og år-til-år sammenligninger.
Genre og stemningsanalyse
Aggregerer Spotifys lydfunktioner for numre og genre-tags i diagrammer, der viser, hvordan din smag ændrer sig over tid.
Multibrugerdashboards
Hver bruger forbinder sin egen Spotify-konto via OAuth, så husstande hver især kan spore deres lytning separat på én server.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Your Spotify
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.