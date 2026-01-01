Din Spotify er et selvhostet analysedashboard, der sporer hele din Spotify-lyttehistorik og visualiserer den gennem detaljerede diagrammer: topartister og -numre over tid, lyttetid pr. dag og time, genrefordelinger, albumrotationer og historiske tendenser på tværs af år. I modsætning til Spotify Wrapped, som kun vises én gang om året, giver Din Spotify dig den samme dybde af indsigt efter behov, for ethvert tidsinterval du vælger.

Ved at selvhoste Din Spotify på en VPS gemmes hvert afspilning, like og skip i en database, du kontrollerer — Spotifys egne dataeksport er begrænset til 50 seneste numre, men Din Spotify forespørger API'en kontinuerligt og opbygger et komplet personligt lyttearkiv, der vokser, så længe instansen kører.