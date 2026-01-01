Op til 70% rabat på Your Spotify

Installer din Spotify med etklikinstallation

Selvhostet Spotify-lyttestatistik-dashboard med omfattende diagrammer, historik og detaljerede analyser.

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40,99kr./md.
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Installer din Spotify med etklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Your Spotify

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Your Spotify

Din Spotify er et selvhostet analysedashboard, der sporer hele din Spotify-lyttehistorik og visualiserer den gennem detaljerede diagrammer: topartister og -numre over tid, lyttetid pr. dag og time, genrefordelinger, albumrotationer og historiske tendenser på tværs af år. I modsætning til Spotify Wrapped, som kun vises én gang om året, giver Din Spotify dig den samme dybde af indsigt efter behov, for ethvert tidsinterval du vælger.

Ved at selvhoste Din Spotify på en VPS gemmes hvert afspilning, like og skip i en database, du kontrollerer — Spotifys egne dataeksport er begrænset til 50 seneste numre, men Din Spotify forespørger API'en kontinuerligt og opbygger et komplet personligt lyttearkiv, der vokser, så længe instansen kører.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Your Spotify

Kontinuerlig historikregistrering

Forespørger Spotify API'en hvert par sekunder for at registrere hver afspilning, inklusive overspringede numre og delvise lytninger – langt ud over, hvad Spotify eksporterer.

Topartister, numre og albummer

Konfigurerbare tidsintervaller viser dit mest afspillede indhold efter antal afspilninger, lyttetid eller førstegangsopdagelser.

Lyttemønstre og tendenser

Varmekort og diagrammer visualiserer, hvornår du lytter mest – tid på dagen, ugedag, månedlige tendenser og år-til-år sammenligninger.

Genre og stemningsanalyse

Aggregerer Spotifys lydfunktioner for numre og genre-tags i diagrammer, der viser, hvordan din smag ændrer sig over tid.

Multibrugerdashboards

Hver bruger forbinder sin egen Spotify-konto via OAuth, så husstande hver især kan spore deres lytning separat på én server.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Your Spotify

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

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Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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