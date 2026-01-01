Installer Pelican Panel med ét-klik installation
Moderne open source-spilserveradministrationspanel og efterfølger til Pterodactyl, bygget til hurtig udrulning og intuitiv administration.
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Hvad du kan bygge med Pelican Panel
Pelican Panel er en fællesskabsdrevet forgrening og modernisering af Pterodactyl, genskrevet på den seneste Laravel- og Filament-stack for at levere en hurtigere admin-oplevelse, en indbygget web-installer og et plugin-system til at udvide panelet uden at forgrene kodebasen. Hver spilserver er klargjort i sin egen isolerede Docker-container via den medfølgende Wings-daemon, hvilket holder ressourcerne indesluttet og værten sikker.
Selv-hosting af Pelican fjerner gebyrerne pr. server for administreret spilhosting og giver operatører fuld kontrol over branding, autentificering, eggs og databaselagring. Denne implementering leverer panelet sammen med MariaDB og Redis – Wings skal installeres separat på hver node, der kører spilservere.
Vigtige funktioner i Pelican Panel
Førstegangs Webinstaller
Guidet browserbaseret installationsprogram guider dig gennem databaseopsætning og administratoroprettelse ved første besøg – ingen shelladgang påkrævet.
Docker serverisolering
Spilservere kører i dedikerede containere, der administreres af Wings-daemonen, hvilket forhindrer ressourcekonkurrence og begrænser skadesomfanget, hvis en server kompromitteres.
Pluginsystem
Indbygget plugin-indlæser lader administratorer installere Composer- og Yarn-pakker direkte fra panelet for at udvide funktionaliteten uden at forgrene kilden.
Moderne Filament UI
Genopbygget admin-grænseflade baseret på Filament leverer hurtigere sideindlæsninger, konsoloutput i realtid og en mere strømlinet arbejdsgang end ældre Pterodactyl-paneler.
Pterodactyl-kompatibel
Importerer eksisterende Pterodactyl-æg og nodekonfigurationer, så operatører kan migrere til Pelican uden at genopbygge deres spilserverbibliotek fra bunden.
OAuth og SSO
Understøtter eksterne autentificeringsudbydere og tofaktorgodkendelse, så teams kan centralisere adgangskontrol på tværs af infrastrukturværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pelican Panel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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