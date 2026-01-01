Pelican Panel er en fællesskabsdrevet forgrening og modernisering af Pterodactyl, genskrevet på den seneste Laravel- og Filament-stack for at levere en hurtigere admin-oplevelse, en indbygget web-installer og et plugin-system til at udvide panelet uden at forgrene kodebasen. Hver spilserver er klargjort i sin egen isolerede Docker-container via den medfølgende Wings-daemon, hvilket holder ressourcerne indesluttet og værten sikker.

Selv-hosting af Pelican fjerner gebyrerne pr. server for administreret spilhosting og giver operatører fuld kontrol over branding, autentificering, eggs og databaselagring. Denne implementering leverer panelet sammen med MariaDB og Redis – Wings skal installeres separat på hver node, der kører spilservere.