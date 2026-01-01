Udrul DVinyl med et-klik-installation.
Selvhostet samlingsstyring, der katalogiserer og vurderer vinyl, cd'er, bøger, film og videospil i ét bibliotek.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DVinyl
DVinyl er en open source-samlingsmanager bygget til entusiaster af fysiske medier, der ønsker et enkelt, tilpasseligt hjem til deres vinyler, cd'er, kassetter, bøger, tegneserier, Blu-rays, dvd'er og videospil. Den henter rige metadata og coverbilleder fra Discogs, Hardcover, TMDB og IGDB, estimerer derefter markedsværdi for musikudgivelser, så samlere kan spore, hvad deres hylder faktisk er værd.
Selv-hosting af DVinyl på din egen VPS holder din fulde samlingsbeholdning, lokationsmærker og ønskelistedata under din kontrol i stedet for låst inde i en tredjepartsapp eller et regneark. Den medfølgende MongoDB-database sikrer, at dit katalog bevares på tværs af opdateringer, og et privat autentificeringssystem lader dig gennemse alene eller dele en skrivebeskyttet visning med venner.
Vigtige funktioner i DVinyl
Multiformatbibliotek
Katalogiser vinyl, CD'er, kassetter, bøger, tegneserier, Blu-rays, DVD'er og videospil side om side i én samlet samling i stedet for at jonglere med separate apps.
Discogs markedsvurdering
Hent realtids lave, gennemsnitlige og høje markedsoverslag fra Discogs, så du altid ved, hvad din musiksamling er værd på sekundærmarkedet.
Discogs import med ét klik
Importer en hel eksisterende Discogs-samling med et enkelt klik, eller tilføj nye elementer via udgivelses-ID uden at genindtaste kunstner, pladeselskab eller sporoplysninger.
Tilpasseligt dashboard
Byg din hjemmevisning med modulære statistikwidgets, konfigurerbare navigationsgenveje og kategorispecifikke visuelle temaer, der matcher din måde at browse på.
Fysisk lokationssporing
Mærk hvor hver genstand befinder sig på dine hylder, på lager eller udlånt, så du kan finde en specifik plade eller bog uden at grave igennem hele samlingen.
Ønskeliste og deling
Spor fremtidige fund på en dedikeret ønskeliste, og eksponer dit katalog via indbygget godkendelse til privat browsing eller skrivebeskyttet deling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DVinyl
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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