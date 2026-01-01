DVinyl er en open source-samlingsmanager bygget til entusiaster af fysiske medier, der ønsker et enkelt, tilpasseligt hjem til deres vinyler, cd'er, kassetter, bøger, tegneserier, Blu-rays, dvd'er og videospil. Den henter rige metadata og coverbilleder fra Discogs, Hardcover, TMDB og IGDB, estimerer derefter markedsværdi for musikudgivelser, så samlere kan spore, hvad deres hylder faktisk er værd.

Selv-hosting af DVinyl på din egen VPS holder din fulde samlingsbeholdning, lokationsmærker og ønskelistedata under din kontrol i stedet for låst inde i en tredjepartsapp eller et regneark. Den medfølgende MongoDB-database sikrer, at dit katalog bevares på tværs af opdateringer, og et privat autentificeringssystem lader dig gennemse alene eller dele en skrivebeskyttet visning med venner.