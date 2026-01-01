Installer CockroachDB med ét-klik installation
Distribueret SQL-database bygget til cloud-native applikationer, der kræver robusthed, konsistens og horisontal skalerbarhed.
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Hvad du kan bygge med CockroachDB
CockroachDB er en open source distribueret SQL-database, der er designet til at overleve hardwarefejl og regionale nedbrud uden at kompromittere konsistensen. Den taler PostgreSQL wire-protokollen, hvilket betyder, at eksisterende PostgreSQL-drivere og -værktøjer fungerer uden kodeændringer, samtidig med at den leverer automatisk sharding, geo-partitionering og multi-region replikering under motorhjelmen.
Implementering af CockroachDB på din egen VPS giver dig en produktionsklar SQL-database med ACID-garantier, automatisk failover og en indbygget DB-konsol til overvågning af klyngens sundhed – uden omkostningerne eller kompleksiteten ved administrerede cloud-databasetjenester. Den er ideel til applikationer, der kræver nul nedetid og stærke transaktionsgarantier.
Vigtige funktioner i CockroachDB
PostgreSQL-kompatibilitet
CockroachDB taler PostgreSQL wire-protokollen, så enhver PostgreSQL driver, ORM eller værktøj forbinder uden kodeændringer, hvilket gør migrering ligetil.
Automatisk datareplikering
Data replikeres automatisk på tværs af noder med konfigurerbare replikeringsfaktorer, så klyngen fortsætter med at håndtere læse- og skriveoperationer, selv når en node fejler.
Distribueret ACID-transaktioner
Fuld serialiserbar isolation sikrer, at hver transaktion er konsistent på tværs af alle noder, hvilket eliminerer dirty reads og phantom writes, som er almindelige i eventuelt konsistente systemer.
Indbygget DB Console
Det integrerede webdashboard giver realtidssynlighed i forespørgselsydeevne, klyngestruktur, lagerforbrug og aktive udsagn uden eksterne overvågningsværktøjer.
Horisontalskalering
Tilføj noder for at skalere kapacitet og gennemstrømning lineært; CockroachDB genbalancerer data automatisk uden nedetid eller manuel indgriben.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CockroachDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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