CockroachDB er en open source distribueret SQL-database, der er designet til at overleve hardwarefejl og regionale nedbrud uden at kompromittere konsistensen. Den taler PostgreSQL wire-protokollen, hvilket betyder, at eksisterende PostgreSQL-drivere og -værktøjer fungerer uden kodeændringer, samtidig med at den leverer automatisk sharding, geo-partitionering og multi-region replikering under motorhjelmen.

Implementering af CockroachDB på din egen VPS giver dig en produktionsklar SQL-database med ACID-garantier, automatisk failover og en indbygget DB-konsol til overvågning af klyngens sundhed – uden omkostningerne eller kompleksiteten ved administrerede cloud-databasetjenester. Den er ideel til applikationer, der kræver nul nedetid og stærke transaktionsgarantier.