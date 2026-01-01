Op til 70% rabat på CockroachDB

Installer CockroachDB med ét-klik installation

Distribueret SQL-database bygget til cloud-native applikationer, der kræver robusthed, konsistens og horisontal skalerbarhed.

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40,99kr./md.
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Installer CockroachDB med ét-klik installation

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med CockroachDB

CockroachDB er en open source distribueret SQL-database, der er designet til at overleve hardwarefejl og regionale nedbrud uden at kompromittere konsistensen. Den taler PostgreSQL wire-protokollen, hvilket betyder, at eksisterende PostgreSQL-drivere og -værktøjer fungerer uden kodeændringer, samtidig med at den leverer automatisk sharding, geo-partitionering og multi-region replikering under motorhjelmen.

Implementering af CockroachDB på din egen VPS giver dig en produktionsklar SQL-database med ACID-garantier, automatisk failover og en indbygget DB-konsol til overvågning af klyngens sundhed – uden omkostningerne eller kompleksiteten ved administrerede cloud-databasetjenester. Den er ideel til applikationer, der kræver nul nedetid og stærke transaktionsgarantier.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i CockroachDB

PostgreSQL-kompatibilitet

CockroachDB taler PostgreSQL wire-protokollen, så enhver PostgreSQL driver, ORM eller værktøj forbinder uden kodeændringer, hvilket gør migrering ligetil.

Automatisk datareplikering

Data replikeres automatisk på tværs af noder med konfigurerbare replikeringsfaktorer, så klyngen fortsætter med at håndtere læse- og skriveoperationer, selv når en node fejler.

Distribueret ACID-transaktioner

Fuld serialiserbar isolation sikrer, at hver transaktion er konsistent på tværs af alle noder, hvilket eliminerer dirty reads og phantom writes, som er almindelige i eventuelt konsistente systemer.

Indbygget DB Console

Det integrerede webdashboard giver realtidssynlighed i forespørgselsydeevne, klyngestruktur, lagerforbrug og aktive udsagn uden eksterne overvågningsværktøjer.

Horisontalskalering

Tilføj noder for at skalere kapacitet og gennemstrømning lineært; CockroachDB genbalancerer data automatisk uden nedetid eller manuel indgriben.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre CockroachDB

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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