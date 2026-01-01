Habitica forvandler produktivitet til et rollespil, hvor fuldførelse af virkelige opgaver opgraderer din karakter, giver guld og låser op for udstyr. Opret vaner for at spore tilbagevendende adfærd, daglige opgaver, der nulstilles hver dag, og to-do's for engangsmål – at undlade at udføre dem koster din avatars helbred, hvilket skaber ægte ansvarlighed gennem spilmekanik.

Sociale funktioner lader dig tilslutte dig guilds, deltage i udfordringer og køre gruppemissioner, hvor hold besejrer monstre ved at udføre opgaver sammen. Selv-hosting på din egen VPS holder alle vanedata, karakterfremskridt og socialhistorie under din kontrol uden at være afhængig af den offentlige tjeneste.