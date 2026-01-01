Udrul ChiefOnboarding med enkeltklikinstallation.
Open source medarbejderonboardingplatform, der automatiserer HR-arbejdsgange og Slack-integrationer for nyansatte.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ChiefOnboarding
ChiefOnboarding er en gratis, open source-platform til medarbejderintroduktion, der hjælper HR-teams og ledere med at automatisere hele introduktionsforløbet for nye medarbejdere — fra pre-boarding-tjeklister til klargøring af konti og opgavefordeling. Nye medarbejdere kan gennemføre deres introduktion via en webportal eller direkte via en Slack-bot, hvilket får processen til at føles naturlig, uanset hvor de arbejder.
Ved at selv-hoste ChiefOnboarding på din VPS holder du følsomme medarbejderdata fuldt ud under din kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden leverandørlåsning. Den understøtter flere sprog og tidszoner, hvilket gør den praktisk for distribuerede og internationale teams.
Vigtige funktioner i ChiefOnboarding
Automatiserede arbejdsgange
Udløs opgaver, påmindelser og kontooprettelse automatisk baseret på onboarding-milepæle og konfigurerbare tidslinjer.
Slackbotintegration
Nye medarbejdere kan udføre opgaver og få adgang til ressourcer direkte i Slack uden at skifte til en separat webportal.
Før-boardingsekvenser
Start onboardingprocessen før den første dag med automatiserede pre-boarding-tjeklister og velkomstkommunikation.
Flersprogssupport
Understøt distribuerede og internationale teams med indbygget understøttelse for flere sprog og tidszonebevidst planlægning.
Opgavesporing og ressourcesporing
Tildel opgaver, del dokumenter, og overvåg færdiggørelse på tværs af hele onboardingrejsen fra et enkelt dashboard.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ChiefOnboarding
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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