ChiefOnboarding er en gratis, open source-platform til medarbejderintroduktion, der hjælper HR-teams og ledere med at automatisere hele introduktionsforløbet for nye medarbejdere — fra pre-boarding-tjeklister til klargøring af konti og opgavefordeling. Nye medarbejdere kan gennemføre deres introduktion via en webportal eller direkte via en Slack-bot, hvilket får processen til at føles naturlig, uanset hvor de arbejder.

Ved at selv-hoste ChiefOnboarding på din VPS holder du følsomme medarbejderdata fuldt ud under din kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden leverandørlåsning. Den understøtter flere sprog og tidszoner, hvilket gør den praktisk for distribuerede og internationale teams.