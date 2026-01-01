Relaticle er en selvhostet CRM-platform bygget med indbygget AI-agentunderstøttelse som sin kerne. Den administrerer kontakter, virksomheder og salgspipelines via en moderne Filament-drevet grænseflade, samtidig med at den eksponerer 30 Model Context Protocol-værktøjer, der lader AI-agenter læse og skrive CRM-data direkte – uden at skrabe UI'en eller stole på skrøbelige integrationer.

I modsætning til traditionelle CRM-systemer, der tilføjer AI som en eftertanke, er Relaticle designet fra bunden til både menneskelig og AI-agentdrift gennem den samme datamodel. En REST API giver fuld programmatisk adgang, og en Laravel Horizon-baggrundsarbejder håndterer importer, notifikationer og planlagt automatisering. Alle data forbliver i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.