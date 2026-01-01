Installer Relaticle med étklikinstallation.
Open source CRM med indbygget AI-agentunderstøttelse, 30 MCP-værktøjer og REST API til automatisering af kundearbejdsgange.
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Hvad du kan bygge med Relaticle
Relaticle er en selvhostet CRM-platform bygget med indbygget AI-agentunderstøttelse som sin kerne. Den administrerer kontakter, virksomheder og salgspipelines via en moderne Filament-drevet grænseflade, samtidig med at den eksponerer 30 Model Context Protocol-værktøjer, der lader AI-agenter læse og skrive CRM-data direkte – uden at skrabe UI'en eller stole på skrøbelige integrationer.
I modsætning til traditionelle CRM-systemer, der tilføjer AI som en eftertanke, er Relaticle designet fra bunden til både menneskelig og AI-agentdrift gennem den samme datamodel. En REST API giver fuld programmatisk adgang, og en Laravel Horizon-baggrundsarbejder håndterer importer, notifikationer og planlagt automatisering. Alle data forbliver i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.
Vigtige funktioner i Relaticle
Indbygget AI-agentsupport
30 indbyggede Model Context Protocol-værktøjer lader AI-agenter oprette kontakter, opdatere pipelines og forespørge på CRM-data direkte uden brugerdefinerede integrationer.
Kontakter og Pipelines
Administrer kontakter, virksomheder, handler og salgspipelines i et struktureret CRM, designet til teams, der har brug for en pålidelig oversigt over hvert kundeforhold.
Fuld REST API
En komplet REST API eksponerer alle CRM-objekter til automatiseringsscripts, tredjepartsintegrationer og tilpasset rapportering uden at tilgå webgrænsefladen.
Baggrundsjobbehandling
Laravel Horizon behandler køede job til importer, notifikationer og planlagte opgaver uden at blokere webgrænsefladen under tunge operationer.
OAuth Sociallogin
Teammedlemmer logger ind med GitHub- eller Google-konti, hvilket fjerner behovet for at administrere et separat sæt legitimationsoplysninger til CRM'et.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Relaticle
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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