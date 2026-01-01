ShipShipShip er en open source-changelog- og roadmap-applikation, der hjælper produktteams med at dele opdateringer og indsamle community-feedback ét sted. Bygget med SvelteKit og Go, kombinerer den en poleret offentlig changelog med et administrationspanel i kanban-stil, hvor hver udgivelse, rettelse og kommende idé ligger ved siden af de stemmer og reaktioner, den har opnået.

Selv-hosting af ShipShipShip på din VPS holder abonnentlister, SMTP-legitimationsoplysninger og feedbackdata under din egen kontrol, fjerner den brugerbaserede prissætning for hostede alternativer og lader dig brande den offentlige side gennem installerbare temaer, der matcher dit produkt.