Udrul ShipShipShip i etklikinstallation
Letvægts selvhostet changelog- og roadmap-platform med fællesskabsafstemning, emoji-reaktioner og nyhedsbrevsautomatisering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ShipShipShip
ShipShipShip er en open source-changelog- og roadmap-applikation, der hjælper produktteams med at dele opdateringer og indsamle community-feedback ét sted. Bygget med SvelteKit og Go, kombinerer den en poleret offentlig changelog med et administrationspanel i kanban-stil, hvor hver udgivelse, rettelse og kommende idé ligger ved siden af de stemmer og reaktioner, den har opnået.
Selv-hosting af ShipShipShip på din VPS holder abonnentlister, SMTP-legitimationsoplysninger og feedbackdata under din egen kontrol, fjerner den brugerbaserede prissætning for hostede alternativer og lader dig brande den offentlige side gennem installerbare temaer, der matcher dit produkt.
Vigtige funktioner i ShipShipShip
Fællesskabsafstemning
Besøgende stemmer om foreslåede funktioner, så teamet kan prioritere køreplanen ud fra reel efterspørgsel i stedet for interne gæt.
Emojireaktioner
Otte reaktionstyper lader læsere reagere på hvert indlæg, hvilket giver et let signal uden at tvinge dem gennem et tilmeldingsflow.
Kanban Køreplan
Træk-og-slip-tavle med tilpasselige statusser holder hvert foreslåede, igangværende og afsendte element synligt for hele teamet.
Nyhedsbrevsautomatisering
SMTP-baserede nyhedsbreve udsendes automatisk, når en post ændrer status, så abonnenter får besked om udgivelser uden manuel udsendelse.
Installerbare temaer
Manifestdrevet temasystem adskiller administratorpanelet fra den offentlige ændringslog, så du præcist kan matche dit produktbranding.
RESTful API
Komplet REST API til begivenheder, reaktioner, stemmer og nyhedsbrevsabonnenter gør det nemt at integrere med CI/CD eller marketingværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ShipShipShip
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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