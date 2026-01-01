Implementer Gotify med et enkelt klik.
Selvhostet push-notifikationsserver med en simpel REST API og realtids WebSocket-levering.
Vælg en VPS-pakke til Gotify
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Gotify
Gotify er en letvægts, open source pushnotifikationsserver, der lader dig sende og modtage beskeder i realtid. En ligetil REST API gør det nemt at integrere notifikationer fra scripts, overvågningsværktøjer, cron-jobs og applikationer uden at være afhængig af Firebase, Pushover eller nogen anden tredjepartstjeneste. Den understøtter flere klientapplikationer og organiserer notifikationer efter kilde med prioritetsniveauer.
Selv-hosting af Gotify holder alle notifikationsdata på din egen VPS, hvilket garanterer privatliv og tilgængelighed. Dets minimale ressourceforbrug betyder, at det kører komfortabelt sammen med andre applikationer uden at konkurrere om hukommelse eller CPU.
Vigtige funktioner i Gotify
Enkel REST API
Send notifikationer fra ethvert script eller applikation med en enkelt HTTP POST-anmodning – ingen SDK påkrævet og ingen kompleks opsætning.
Realtids WebSockets
Beskeder skubbes øjeblikkeligt til forbundne klienter via WebSocket, hvilket sikrer, at advarsler vises på dine enheder i det øjeblik, de sendes.
Android og Webklienter
Modtag notifikationer på Android-enheder med den officielle app, eller overvåg beskeder i enhver browser via den indbyggede web-UI.
Multi-applikationssupport
Organiser notifikationer efter kildeapplikation med separate tokens og prioritetsniveauer, og hold overvågningsalarmer, sikkerhedskopier og CI-hændelser tydeligt adskilt.
Pluginudvidelsesmuligheder
Udvid Gotify med fællesskabsplugins for at tilføje nye notifikationskilder, videresendelsesregler og brugerdefinerede integrationer uden at ændre kerneserveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gotify
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.