Gotify er en letvægts, open source pushnotifikationsserver, der lader dig sende og modtage beskeder i realtid. En ligetil REST API gør det nemt at integrere notifikationer fra scripts, overvågningsværktøjer, cron-jobs og applikationer uden at være afhængig af Firebase, Pushover eller nogen anden tredjepartstjeneste. Den understøtter flere klientapplikationer og organiserer notifikationer efter kilde med prioritetsniveauer.

Selv-hosting af Gotify holder alle notifikationsdata på din egen VPS, hvilket garanterer privatliv og tilgængelighed. Dets minimale ressourceforbrug betyder, at det kører komfortabelt sammen med andre applikationer uden at konkurrere om hukommelse eller CPU.