Udrul Mbin med et-klik installation
Selvhostet fødereret linkaggregator og diskussionsplatform bygget på ActivityPub — en fællesskabsdrevet fork af Kbin.
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Hvad du kan bygge med Mbin
Mbin er en open source, fødereret indholdsaggregator, der kombinerer linkdeling, trådede diskussioner, afstemning og mikroblogging på en enkelt platform. Som en fællesskabsvedligeholdt fork af Kbin taler den ActivityPub indbygget, så din instans interagerer med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed og det bredere fediverse uden broer eller ekstra installation.
At køre Mbin på din egen VPS giver dig et selvstyrende hjørne af fediverset, hvor du sætter reglerne, modererer magasinerne og opbevarer hvert indlæg og hver afstemning i en database, du ejer. Der er ingen central virksomhed, ingen reklamer, ingen algoritmisk feed, der omrokerer tidslinjer, og ingen platformsbetingelser, der kan ændres uden varsel.
Vigtige funktioner i Mbin
ActivityPub-føderation
Indbygget ActivityPub-understøttelse forbinder din instans med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed og enhver anden kompatibel fediverse-server.
Magasiner og tråde
Organiser indhold i emnebaserede magasiner med Reddit-lignende trådede kommentarer, afstemning og en velkendt linkaggregatoroplevelse.
Indbygget microblogging
Del korte opdateringer sammen med lange tråde, og lad begge dele nå ud til det samme fødererede publikum fra én konto.
Moderations- og føderationsstyring
Magasinmoderatorer, instansdækkende administratorværktøjer og føderationens tilladelses- og blokeringslister giver dig mulighed for at forme det fællesskab, du ønsker at hoste.
OAuth og REST API
Førsteklasses OAuth 2.0-server og dokumenteret REST API driver tredjeparts mobilklienter, bots og integrationer.
Open source og fællesskabsdrevet
AGPL-licenseret og vedligeholdt af et aktivt fællesskab af bidragydere efter forking fra Kbin – ingen afhængighed af en enkelt leverandør.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mbin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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