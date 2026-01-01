Mbin er en open source, fødereret indholdsaggregator, der kombinerer linkdeling, trådede diskussioner, afstemning og mikroblogging på en enkelt platform. Som en fællesskabsvedligeholdt fork af Kbin taler den ActivityPub indbygget, så din instans interagerer med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed og det bredere fediverse uden broer eller ekstra installation.

At køre Mbin på din egen VPS giver dig et selvstyrende hjørne af fediverset, hvor du sætter reglerne, modererer magasinerne og opbevarer hvert indlæg og hver afstemning i en database, du ejer. Der er ingen central virksomhed, ingen reklamer, ingen algoritmisk feed, der omrokerer tidslinjer, og ingen platformsbetingelser, der kan ændres uden varsel.