WireMock er en open source HTTP API-simulator, der lader ingeniørteams erstatte rigtige tjenester med programmerbare mocks. Definer stubs via en REST API eller JSON-filer, match indgående anmodninger efter URL, headers, forespørgselsparametre, cookies eller brødtekstindhold, og returner dynamiske svar genereret med Handlebars-skabeloner. Optag rigtig trafik, og afspil den senere for at genskabe produktionsscenarier offline.

Selv-hosting af WireMock på din egen VPS giver hvert team et delt mock-miljø til kontraktstest, demodata, tredjeparts API-stand-ins og kaoscenarier såsom latenstid-injektion eller fejlformede payloads. Persistente volumener holder dine mapping-definitioner, svarfiler og brugerdefinerede udvidelser intakte på tværs af genudrulninger, så dine test-fixtures følger med serveren.