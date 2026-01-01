Udrul WireMock med et-klik-installation
Branchestandard HTTP API mock-server til simulering af REST-tjenester, test af grænsetilfælde og parallel udvikling.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WireMock
WireMock er en open source HTTP API-simulator, der lader ingeniørteams erstatte rigtige tjenester med programmerbare mocks. Definer stubs via en REST API eller JSON-filer, match indgående anmodninger efter URL, headers, forespørgselsparametre, cookies eller brødtekstindhold, og returner dynamiske svar genereret med Handlebars-skabeloner. Optag rigtig trafik, og afspil den senere for at genskabe produktionsscenarier offline.
Selv-hosting af WireMock på din egen VPS giver hvert team et delt mock-miljø til kontraktstest, demodata, tredjeparts API-stand-ins og kaoscenarier såsom latenstid-injektion eller fejlformede payloads. Persistente volumener holder dine mapping-definitioner, svarfiler og brugerdefinerede udvidelser intakte på tværs af genudrulninger, så dine test-fixtures følger med serveren.
Vigtige funktioner i WireMock
Fleksibel anmodningsmatchning
Match indgående HTTP-anmodninger mod URL-mønstre, headere, forespørgselsparametre, cookies og JSON- eller XML-brødtekstindhold for præcis stubvalg.
Dynamisk responsskabelonering
Generer svar i farten ved hjælp af Handlebars-skabeloner med adgang til anmodningsdata, tilfældige værdier, datoer og brugerdefinerede hjælpefunktioner.
Optagelse og afspilning
Optag live trafik mod en reel upstream og afspil de optagede interaktioner senere for at genskabe scenarier uden netværksafhængigheder.
Fejl- og forsinkelsessimulering
Indsæt konfigurerbare forsinkelser, afbrudte forbindelser og fejlformede datapakker for at teste, hvordan din applikation håndterer upålidelige downstream-tjenester.
Tilstandsbaserede scenarier
Modeller flertrins-arbejdsgange med tilstandsmaskiner, så det samme endepunkt kan returnere forskellige svar afhængigt af tidligere interaktioner.
Admin REST API
Administrer stubs, anmodningsjournaler, scenarier og optagelser programmatisk via admin API'et til CI/CD-automatisering og værktøjsintegrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WireMock
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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