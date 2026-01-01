Installer LNbits med enkeltklikinstallation.
Open source Lightning-pung og kontosystem med drikkepengekrukker, betalingsmure, donationsknapper og abonnementer til indholdsskabere.
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Hvad du kan bygge med LNbits
LNbits er et gratis, open source Bitcoin Lightning Network pung- og kontosystem, der omdanner enhver kompatibel Lightning-backend til en flerbrugerplatform. I stedet for at drive en enkelt node-pung, lader LNbits dig oprette ubegrænsede under-punge, hver med sine egne API-nøgler, saldo og adgangskontroller — ideelt for skabere, fællesskaber, virksomheder og udviklere, der ønsker at udstede Lightning-konti uden at give afkald på forvaltningen af den underliggende node.
En udvidelig plugin-arkitektur leveres med snesevis af færdige udvidelser, der dækker drikkepengekrukker, betalingsmure, salgssteds-terminaler, abonnementer, LNURL-tjenester, rensningslinks og mere. Selv-hosting af LNbits på din egen VPS holder Lightning-kanaler, betalingsdata og kunderelationer fuldstændigt under din kontrol uden en tredjepartsdepotbank eller gebyrer per transaktion.
Vigtige funktioner i LNbits
Multiwalletkonti
Opret ubegrænsede underpunge oven på ét Lightning-backend, hver med sin egen saldo, REST API-nøgler og isoleret transaktionshistorik.
Drikkepengeglas og betalingsmure
Indbyggede udvidelser giver skabere mulighed for at tilføje drikkepengekrukker, donationsknapper, betalingsmurslinks og abonnementsniveauer uden at skrive tilpasset betalingskode.
Udskiftelige finansieringskilder
Opret forbindelse til LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC og mange flere – skift backends fra admin-UI'et uden at genimplementere.
Udvidelsesmarkedsplads
Installer fællesskabsudvidelser til salgsstedsterminaler, LNURL-tjenester, rense links, lotterispil, gavekort og snesevis flere direkte fra brugerfladen.
Udvikler REST API
Hver tegnebog eksponerer en dokumenteret REST API og WebSocket-grænseflade, så applikationer kan udstede fakturaer, kontrollere saldi og modtage betalingshændelser programmatisk.
Selvforvaltende kontrol
Kør hele stakken på din egen VPS og Lightning-node – ingen tredjepartsdepot holder midler, og der opkræves ingen transaktionsgebyrer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LNbits
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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