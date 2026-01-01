LNbits er et gratis, open source Bitcoin Lightning Network pung- og kontosystem, der omdanner enhver kompatibel Lightning-backend til en flerbrugerplatform. I stedet for at drive en enkelt node-pung, lader LNbits dig oprette ubegrænsede under-punge, hver med sine egne API-nøgler, saldo og adgangskontroller — ideelt for skabere, fællesskaber, virksomheder og udviklere, der ønsker at udstede Lightning-konti uden at give afkald på forvaltningen af den underliggende node.

En udvidelig plugin-arkitektur leveres med snesevis af færdige udvidelser, der dækker drikkepengekrukker, betalingsmure, salgssteds-terminaler, abonnementer, LNURL-tjenester, rensningslinks og mere. Selv-hosting af LNbits på din egen VPS holder Lightning-kanaler, betalingsdata og kunderelationer fuldstændigt under din kontrol uden en tredjepartsdepotbank eller gebyrer per transaktion.