DenoKV er en moderne nøgle/værdi-database bygget af skaberne af Deno, der tilbyder stærkt konsistent lagring med ACID-transaktionsgarantier og et JavaScript-native API, der integreres naturligt i Deno-applikationer. Den understøtter atomare operationer, sekundære indekser, automatisk versionering og effektiv håndtering af både små metadata og store binære objekter — alt sammen understøttet af en SQLite-lagringsmotor for pålidelig persistens.

Selv-hosting af DenoKV på din VPS giver dig forudsigelig ydeevne og omkostninger sammenlignet med administrerede databasetjenester, fuld kontrol over dit datalag og tokenbaseret godkendelse for at sikre adgang. Det er det ideelle underliggende lager for Deno-applikationer, der har brug for pålidelig nøgle/værdi-lagring uden leverandørbinding eller variable cloudpriser.