Udrul DenoKV med ét klik installation.
Stærkt konsistent nøgle-værdidatabase bygget af Deno-teamet med ACID-transaktioner og en JavaScript-native API.
Vælg en VPS-pakke til DenoKV
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DenoKV
DenoKV er en moderne nøgle/værdi-database bygget af skaberne af Deno, der tilbyder stærkt konsistent lagring med ACID-transaktionsgarantier og et JavaScript-native API, der integreres naturligt i Deno-applikationer. Den understøtter atomare operationer, sekundære indekser, automatisk versionering og effektiv håndtering af både små metadata og store binære objekter — alt sammen understøttet af en SQLite-lagringsmotor for pålidelig persistens.
Selv-hosting af DenoKV på din VPS giver dig forudsigelig ydeevne og omkostninger sammenlignet med administrerede databasetjenester, fuld kontrol over dit datalag og tokenbaseret godkendelse for at sikre adgang. Det er det ideelle underliggende lager for Deno-applikationer, der har brug for pålidelig nøgle/værdi-lagring uden leverandørbinding eller variable cloudpriser.
Vigtige funktioner i DenoKV
ACID-transaktioner
Garanterer atomicitet, konsistens, isolation og holdbarhed for alle operationer, hvilket gør det sikkert at lagre kritisk applikationstilstand.
JavaScript-indbygget API
Designet specifikt til Deno med en idiomatisk asynkron API, der integreres naturligt i eksisterende Deno-applikationer og Deno Deploy-projekter.
Atomiske Multinøgleoperationer
Udfør betingede læs-modificer-skriv-operationer på tværs af flere nøgler i en enkelt atomar transaktion, hvilket muliggør race-condition-fri tilstandsstyring.
Sekundærindekser
Definer sekundære indekser på dine data for at muliggøre effektive opslag ud over den primære nøgle uden ekstern forespørgselsinfrastruktur.
Token-baseret sikkerhed
Sikrer al databaseadgang med et genereret adgangstoken, hvilket forhindrer uautoriserede forbindelser til nøgle-værdi-lageret.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DenoKV
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.