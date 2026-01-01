Installer FreshRSS med én-klik-installation
Letvægts selvhostet RSS-feed-aggregator til administration af alle dine foretrukne hjemmesider og nyhedskilder på ét sted.
Vælg en VPS-pakke til FreshRSS
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FreshRSS
FreshRSS er en gratis, selvhostet RSS- og Atom-feedaggregator, der samler alle dine informationskilder i én enkelt, hurtig læsegrænseflade. Bygget med PHP og kræver minimale ressourcer, understøtter den flerbrugsinstallationer, omfattende tastaturgenveje, avanceret filtrering og hentning af fuldt artikelindhold – så du aldrig behøver at besøge hver kilde individuelt. Det mobilresponsive design og API-kompatibiliteten med tredjeparts-læsere som Reeder og NetNewsWire gør den til en komplet erstatning for udgåede tjenester som Google Reader.
Selv-hosting af FreshRSS på din VPS betyder 24/7 feed-opdateringer uanset din lokale internetforbindelse, fuldstændig privatliv over dine læsevaner og ingen algoritme, der bestemmer, hvad du ser. Dine omhyggeligt kuraterede abonnementer og læsehistorik bevares i vedvarende lagring, sikkert på tværs af containeropdateringer.
Vigtige funktioner i FreshRSS
Flerbrugersupport
Opret separate konti med individuelle abonnementer og læsepræferencer, hvilket gør det velegnet til familier og teams.
Avanceret filtrering
Filtrer artikler efter søgeord, forfattere eller brugerdefinerede regler, og søg på tværs af alle feeds for øjeblikkeligt at finde alt indhold.
Tredjepartslæser-API'er
Kompatibel med Fever- og Google Reader-API'erne, så populære mobilapps som Reeder og Unread kan synkronisere med din instans.
Fuldstændig artikelhentning
Hent komplet artikelindhold til feeds, der kun udgiver resuméer, og hold alt læsbart inden for én grænseflade.
OPML Import og Eksport
Migrer dine abonnementer fra enhver feedlæser ved hjælp af standard OPML-filer, uden manuel genindtastning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FreshRSS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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