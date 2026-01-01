FreshRSS er en gratis, selvhostet RSS- og Atom-feedaggregator, der samler alle dine informationskilder i én enkelt, hurtig læsegrænseflade. Bygget med PHP og kræver minimale ressourcer, understøtter den flerbrugsinstallationer, omfattende tastaturgenveje, avanceret filtrering og hentning af fuldt artikelindhold – så du aldrig behøver at besøge hver kilde individuelt. Det mobilresponsive design og API-kompatibiliteten med tredjeparts-læsere som Reeder og NetNewsWire gør den til en komplet erstatning for udgåede tjenester som Google Reader.

Selv-hosting af FreshRSS på din VPS betyder 24/7 feed-opdateringer uanset din lokale internetforbindelse, fuldstændig privatliv over dine læsevaner og ingen algoritme, der bestemmer, hvad du ser. Dine omhyggeligt kuraterede abonnementer og læsehistorik bevares i vedvarende lagring, sikkert på tværs af containeropdateringer.