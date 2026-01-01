Udrul OpenCloud med ét klik
Open source filsynkronisering, deling og samarbejdsplatform – et suverænt alternativ til Nextcloud og Google Drive.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenCloud
OpenCloud er en moderne open source-platform til filsynkronisering, deling og teamsamarbejde. Bygget i Go for ydeevne og et minimalt ressourceforbrug leverer den en privat cloud-lagringsoplevelse uden afhængighed af tredjepartstjenester eller leverandørinfrastruktur. I modsætning til ældre filløsninger til synkronisering inkluderer OpenCloud en indbygget identitetsudbyder, så den kører som en enkelt container uden behov for en ekstern database eller LDAP-server.
Selv-hosting af OpenCloud på din egen VPS giver dig fuld suverænitet over dine filer og samarbejdsdata. Dokumenter, fotos, delte mapper og brugerkonti forbliver alle på infrastruktur, du kontrollerer – uden platformspålagte lagringsgrænser og uden et abonnement bundet til din dataadgang.
Vigtige funktioner i OpenCloud
Enkeltcontainerudrulning
Indbygget identitetsstyring betyder, at OpenCloud implementeres som én container uden behov for en ekstern database eller LDAP-server.
Filsynkronisering og deling
Synkroniser filer på tværs af desktop- og mobilklienter, og del mapper eller individuelle filer med detaljerede tilladelseskontroller.
WebDAV- og CalDAV-adgang
Monter din lagerplads som et netværksdrev via WebDAV, og administrer kalendere og kontakter via CalDAV- og CardDAV-protokollerne.
Desktop og Mobilklienter
Officielle synkroniseringsklienter til Windows, macOS, Linux, iOS og Android holder filer tilgængelige på tværs af alle dine enheder.
Collabora Office-integration
Tilføj Collabora Online for at aktivere browserbaseret redigering af dokumenter, regneark og præsentationer uden at forlade din filhåndtering.
Detaljerede adgangskodepolitikker
Håndhæv minimumslængde, krav til tegntypeklasser og en liste over forbudte adgangskoder for at opfylde organisationens sikkerhedsstandarder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenCloud
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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