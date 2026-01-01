OpenCloud er en moderne open source-platform til filsynkronisering, deling og teamsamarbejde. Bygget i Go for ydeevne og et minimalt ressourceforbrug leverer den en privat cloud-lagringsoplevelse uden afhængighed af tredjepartstjenester eller leverandørinfrastruktur. I modsætning til ældre filløsninger til synkronisering inkluderer OpenCloud en indbygget identitetsudbyder, så den kører som en enkelt container uden behov for en ekstern database eller LDAP-server.

Selv-hosting af OpenCloud på din egen VPS giver dig fuld suverænitet over dine filer og samarbejdsdata. Dokumenter, fotos, delte mapper og brugerkonti forbliver alle på infrastruktur, du kontrollerer – uden platformspålagte lagringsgrænser og uden et abonnement bundet til din dataadgang.