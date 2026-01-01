Slink er en selvhostet billeddelingsplatform bygget op omkring privatliv, ejerskab og gennemsigtighed. I modsætning til kommercielle billedværter, der scanner uploads for reklamer, gør krav på brede licensrettigheder eller pålægger vilkårlige indholdspolitikker, sikrer Slink, at du bevarer fuld kontrol over dit visuelle indhold – gemt lokalt på din egen server uden tredjepartsadgang.

Selvhosting af Slink på din VPS betyder, at dine billeder aldrig forlader din infrastruktur. Automatisk EXIF-metadatafjernelse fjerner GPS-koordinater, enhedsinformation og tidsstempler fra hver upload, hvilket beskytter privatlivets fred som standard. Med konfigurerbar komprimering, brugergodkendelses-workflows og adgangskodepolitikker tilbyder Slink et professionelt billeddelingsmiljø på dine egne betingelser.