Udrul Slink med enkeltklikinstallation.
Privatlivsfokuseret selvhostet billeddelingsplatform med automatisk EXIF-fjernelse og konfigurerbar komprimering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Slink
Slink er en selvhostet billeddelingsplatform bygget op omkring privatliv, ejerskab og gennemsigtighed. I modsætning til kommercielle billedværter, der scanner uploads for reklamer, gør krav på brede licensrettigheder eller pålægger vilkårlige indholdspolitikker, sikrer Slink, at du bevarer fuld kontrol over dit visuelle indhold – gemt lokalt på din egen server uden tredjepartsadgang.
Selvhosting af Slink på din VPS betyder, at dine billeder aldrig forlader din infrastruktur. Automatisk EXIF-metadatafjernelse fjerner GPS-koordinater, enhedsinformation og tidsstempler fra hver upload, hvilket beskytter privatlivets fred som standard. Med konfigurerbar komprimering, brugergodkendelses-workflows og adgangskodepolitikker tilbyder Slink et professionelt billeddelingsmiljø på dine egne betingelser.
Vigtige funktioner i Slink
Fjernelse af EXIF-metadata
Fjerner automatisk GPS-koordinater, enhedsinformation og tidsstempler fra alle uploadede billeder for at beskytte privatlivet som standard.
Konfigurerbar komprimering
Indstil komprimeringskvalitet og uploadstørrelsesgrænser for at balancere billedkvalitet og lagringseffektivitet til dit specifikke brugsscenarie.
Brugeradministration
Valgfrie godkendelses-workflows og konfigurerbare politikker for adgangskodestyrke lader dig styre, hvem der kan uploade og dele billeder.
Lokallager
Alle billeder gemmes direkte på din VPS – ingen cloud-buckets, ingen tredjeparts-CDN'er, ingen eksterne afhængigheder for dit indhold.
Unikke delbare URL'er
Hver upload modtager en unik URL til nem deling, hvilket giver modtagere direkte adgang uden at kræve konti eller appinstallationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Slink
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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