Installer Sshwifty med enkeltklikinstallation
Browserbaseret SSH- og Telnet-klient, der giver dig mulighed for at få adgang til fjernservere fra enhver webbrowser uden at installere lokale klienter.
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Hvad du kan bygge med Sshwifty
Sshwifty er en selvhostet webbaseret SSH- og Telnet-klient, der forvandler enhver moderne browser til en fuldt funktionel terminal til fjernadgang til servere. Den understøtter SSH-adgangskode, offentlig nøgle og tastaturinteraktiv godkendelse sammen med almindelig Telnet, hvilket fjerner behovet for at installere eller konfigurere native klienter på hver arbejdsstation.
Selvhosting af Sshwifty på en VPS giver et team et enkelt delt adgangspunkt til at administrere fjernmaskiner hvor som helst fra – telefoner, tablets, låste firmalaptops eller kiosker – samtidig med at adgangen holdes kontrolleret af en delt nøgle. Administratorer kan foruddefinere værtforudindstillinger, begrænse forbindelser til godkendte mål og revidere trafik via server-side hooks uden at eksponere SSH-porte for det offentlige internet.
Vigtige funktioner i Sshwifty
SSH og Telnet
Opret forbindelse til SSH-servere ved hjælp af adgangskode, offentlig nøgle eller tastaturinteraktiv godkendelse, og nå ældre Telnet-værter fra den samme grænseflade.
Ingen klientinstallation
Kører udelukkende i browseren, så brugere får adgang til fjernmaskiner fra telefoner, tablets eller låste arbejdsstationer uden at installere indbygget terminalsoftware.
Forbindelsesindstillinger
Administratorer definerer genanvendelige værtsforudindstillinger med indlejrede legitimationsoplysninger, så brugere kun opretter forbindelse til forhåndsgodkendte servere fra en kurateret liste.
Serverside-hooks
Eksterne processer kan kaldes før hver forbindelse for at håndhæve brugerdefineret validering, logning eller revision uden at ændre klienten.
Single Adgangsnøgle
Beskyt webgrænsefladen med en enkelt delt nøgle konfigureret ved implementering, så kun autoriserede brugere når forbindelsesskærmen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Sshwifty
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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