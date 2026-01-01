Sshwifty er en selvhostet webbaseret SSH- og Telnet-klient, der forvandler enhver moderne browser til en fuldt funktionel terminal til fjernadgang til servere. Den understøtter SSH-adgangskode, offentlig nøgle og tastaturinteraktiv godkendelse sammen med almindelig Telnet, hvilket fjerner behovet for at installere eller konfigurere native klienter på hver arbejdsstation.

Selvhosting af Sshwifty på en VPS giver et team et enkelt delt adgangspunkt til at administrere fjernmaskiner hvor som helst fra – telefoner, tablets, låste firmalaptops eller kiosker – samtidig med at adgangen holdes kontrolleret af en delt nøgle. Administratorer kan foruddefinere værtforudindstillinger, begrænse forbindelser til godkendte mål og revidere trafik via server-side hooks uden at eksponere SSH-porte for det offentlige internet.