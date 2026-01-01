Installer SkySend med enkeltklikinstallation
Ende-til-ende-krypteret, selvhostbar fil- og notedeling med nul-viden serverarkitektur.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SkySend
SkySend er en minimalistisk, selvhostbar tjeneste til deling af filer og noter med ende-til-ende-kryptering. Filer og noter krypteres fuldstændigt i browseren ved hjælp af AES-256-GCM, før de nogensinde når serveren, så serveren gemmer kun krypterede 'blobs' og har aldrig adgang til dekrypteringsnøglen. Der er ingen konti, ingen telemetri og ingen analyser.
Selvhosting af SkySend på din egen VPS holder delt indhold under din fulde kontrol, samtidig med at det bevarer privatlivsgarantierne ved nulviden-kryptering. Inspireret af Mozilla Send og PrivateBin bruger den moderne sikkerhedsprimitiver som HKDF-SHA256 nøgleafledning og Argon2id adgangskodebeskyttelse for at tilbyde et hurtigt, sikkert alternativ til kommercielle fildelingstjenester.
Vigtige funktioner i SkySend
Nulvidenkryptering
AES-256-GCM streaming-kryptering udføres udelukkende i browseren, hvor dekrypteringsnøglen kun findes i URL-fragmentet og aldrig når serveren.
Ingen konti kræves
Upload filer eller del noter øjeblikkeligt uden registrering, telemetri eller sporing – delingslinks fungerer for enhver modtager uden behov for tilmelding.
Krypterede noter
Del tekstbidder, adgangskoder, kode med syntaksfremhævning, Markdown eller SSH-nøgler med valgfri sletning efter læsning og konfigurerbare visningsgrænser.
Adgangskodebeskyttelse
Valgfri Argon2id adgangskodebeskyttelse med hukommelseshård, GPU-resistent nøgleafledning for at forsvare sig mod brute-force-angreb på delt indhold.
S3-kompatibel lagring
Valgfri backend-understøttelse til Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner og Wasabi, med forhåndssignerede URL'er til direkte downloads, der håndhæver udløb og begrænsninger.
Konfigurerbart udløb
Indstil downloadgrænser og udløbstider pr. upload, med automatisk oprydning af udløbne poster og et indbygget dashboard til sporing af aktive delinger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SkySend
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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