SkySend er en minimalistisk, selvhostbar tjeneste til deling af filer og noter med ende-til-ende-kryptering. Filer og noter krypteres fuldstændigt i browseren ved hjælp af AES-256-GCM, før de nogensinde når serveren, så serveren gemmer kun krypterede 'blobs' og har aldrig adgang til dekrypteringsnøglen. Der er ingen konti, ingen telemetri og ingen analyser.

Selvhosting af SkySend på din egen VPS holder delt indhold under din fulde kontrol, samtidig med at det bevarer privatlivsgarantierne ved nulviden-kryptering. Inspireret af Mozilla Send og PrivateBin bruger den moderne sikkerhedsprimitiver som HKDF-SHA256 nøgleafledning og Argon2id adgangskodebeskyttelse for at tilbyde et hurtigt, sikkert alternativ til kommercielle fildelingstjenester.