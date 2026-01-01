Op til 70% rabat på SkySend

Installer SkySend med enkeltklikinstallation

Ende-til-ende-krypteret, selvhostbar fil- og notedeling med nul-viden serverarkitektur.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Installer SkySend med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til SkySend

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med SkySend

SkySend er en minimalistisk, selvhostbar tjeneste til deling af filer og noter med ende-til-ende-kryptering. Filer og noter krypteres fuldstændigt i browseren ved hjælp af AES-256-GCM, før de nogensinde når serveren, så serveren gemmer kun krypterede 'blobs' og har aldrig adgang til dekrypteringsnøglen. Der er ingen konti, ingen telemetri og ingen analyser.

Selvhosting af SkySend på din egen VPS holder delt indhold under din fulde kontrol, samtidig med at det bevarer privatlivsgarantierne ved nulviden-kryptering. Inspireret af Mozilla Send og PrivateBin bruger den moderne sikkerhedsprimitiver som HKDF-SHA256 nøgleafledning og Argon2id adgangskodebeskyttelse for at tilbyde et hurtigt, sikkert alternativ til kommercielle fildelingstjenester.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i SkySend

Nulvidenkryptering

AES-256-GCM streaming-kryptering udføres udelukkende i browseren, hvor dekrypteringsnøglen kun findes i URL-fragmentet og aldrig når serveren.

Ingen konti kræves

Upload filer eller del noter øjeblikkeligt uden registrering, telemetri eller sporing – delingslinks fungerer for enhver modtager uden behov for tilmelding.

Krypterede noter

Del tekstbidder, adgangskoder, kode med syntaksfremhævning, Markdown eller SSH-nøgler med valgfri sletning efter læsning og konfigurerbare visningsgrænser.

Adgangskodebeskyttelse

Valgfri Argon2id adgangskodebeskyttelse med hukommelseshård, GPU-resistent nøgleafledning for at forsvare sig mod brute-force-angreb på delt indhold.

S3-kompatibel lagring

Valgfri backend-understøttelse til Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner og Wasabi, med forhåndssignerede URL'er til direkte downloads, der håndhæver udløb og begrænsninger.

Konfigurerbart udløb

Indstil downloadgrænser og udløbstider pr. upload, med automatisk oprydning af udløbne poster og et indbygget dashboard til sporing af aktive delinger.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre SkySend

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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