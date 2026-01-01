Installer SillyTavern med enkeltklikinstallation.
Power-bruger LLM frontend, der forener dusinvis af tekst-, billed- og stemme-AI-backends i én enkelt chatgrænseflade.
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Hvad du kan bygge med SillyTavern
SillyTavern er en lokal open source-grænseflade, der lader superbrugere chatte med AI-karakterer på tværs af stort set alle større LLM-backends, herunder OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI og lokalt hostede modeller. I modsætning til leverandørspecifikke chat-apps fokuserer den på karakterdrevne samtaler, langformet rollespil og kreativ skrivning, med dyb kontrol over prompts, samplingparametre og konteksthåndtering.
Selv-hosting af SillyTavern på din egen VPS holder hver chatlog, karakterkort og lorebook privat for din konto, lader dig skifte udbydere frit og fjerner de samtalegrænser og indholdsfiltre, der pålægges af hostede alternativer. API-nøgler til eksterne modeller forbliver på din server i stedet for at blive indsat i en tredjeparts-brugergrænseflade.
Vigtige funktioner i SillyTavern
Multibackendsupport
Forbind OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI og lokale modelservere via én grænseflade uden at skulle jonglere med separate klienter per udbyder.
Karakterkort
Importer, rediger og del PNG-indlejrede karakterkort med personaer, eksempeldialog og personlighedstræk, der sikrer konsistente svar i karakter.
Gruppechats
Kør samtaler med flere AI-karakterer i en enkelt tråd, med konfigurerbar turrækkefølge og genereringsindstillinger pr. karakter til forgrenede fortællinger.
Verdensinfo og lorebøger
Indsæt baggrundsviden, lokationsdetaljer og tilbagevendende fakta i prompten, kun når relevante nøgleord vises, hvilket holder kontekstvinduer effektive ved lange historier.
Udvidelsesøkosystem
Tilslut billedgenerering via Stable Diffusion eller ComfyUI, tekst-til-tale-stemmer, resumégenerering, vektorlagring og snesevis af fællesskabsudvidelser.
Fuld promptkontrol
Rediger systemprompter, instruktionsskabeloner, samplerparametre og kontekstformatering direkte, hvilket giver avancerede brugere den samme kontrol, som de ville få fra en rå API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SillyTavern
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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