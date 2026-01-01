SillyTavern er en lokal open source-grænseflade, der lader superbrugere chatte med AI-karakterer på tværs af stort set alle større LLM-backends, herunder OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI og lokalt hostede modeller. I modsætning til leverandørspecifikke chat-apps fokuserer den på karakterdrevne samtaler, langformet rollespil og kreativ skrivning, med dyb kontrol over prompts, samplingparametre og konteksthåndtering.

Selv-hosting af SillyTavern på din egen VPS holder hver chatlog, karakterkort og lorebook privat for din konto, lader dig skifte udbydere frit og fjerner de samtalegrænser og indholdsfiltre, der pålægges af hostede alternativer. API-nøgler til eksterne modeller forbliver på din server i stedet for at blive indsat i en tredjeparts-brugergrænseflade.