Iceshrimp.NET er en komplet omskrivning af Iceshrimp fediverse-serveren, der udskifter den originale Node.js-stack med en moderne .NET-backend og en Blazor WebAssembly-frontend. Resultatet er et fødereret socialt netværk, der kører ActivityPub med en brøkdel af hukommelses- og CPU-fodaftrykket fra Misskey-familie-servere, samtidig med at det forbliver fuldt kompatibelt med det bredere fediverse.

Selv-hosting af Iceshrimp på din VPS holder dit fællesskab, indhold og moderationspolitikker under din kontrol — uden algoritmiske feeds, ingen reklamer og ingen platform-lock-in. En Mastodon-kompatibel API lader også brugere beholde deres foretrukne mobil- og webklienter.