Udrul Iceshrimp med et-klik-installation.
Decentraliseret ActivityPub socialt netværk bygget på .NET, der efterfølger Misskey med en hurtigere, slankere backend.
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Hvad du kan bygge med Iceshrimp
Iceshrimp.NET er en komplet omskrivning af Iceshrimp fediverse-serveren, der udskifter den originale Node.js-stack med en moderne .NET-backend og en Blazor WebAssembly-frontend. Resultatet er et fødereret socialt netværk, der kører ActivityPub med en brøkdel af hukommelses- og CPU-fodaftrykket fra Misskey-familie-servere, samtidig med at det forbliver fuldt kompatibelt med det bredere fediverse.
Selv-hosting af Iceshrimp på din VPS holder dit fællesskab, indhold og moderationspolitikker under din kontrol — uden algoritmiske feeds, ingen reklamer og ingen platform-lock-in. En Mastodon-kompatibel API lader også brugere beholde deres foretrukne mobil- og webklienter.
Vigtige funktioner i Iceshrimp
ActivityPub-føderation
Forbindes indbygget med Mastodon, Misskey, Pleroma og resten af fediverset, så dine brugere kan følge og interagere på tværs af tusindvis af uafhængige servere.
Mastodon-kompatibel API
Drop-in-understøttelse for populære Mastodon-klienter som Elk, Phanpy, Ice Cubes og Tusky betyder, at brugere beholder de apps, de allerede elsker.
Lean .NET Backend
Den helt nye .NET-backend er betydeligt hurtigere og mere ressourceeffektiv end Misskey-familie-servere, hvilket gør mindre VPS-planer levedygtige til fødereret hosting.
Konfigurerbar offentlig forhåndsvisning
En offentlig forhåndsvisning kun med HTML lader udloggede besøgende gennemse lokalt indhold uden at afsløre den fulde klientapp, med detaljerede kontroller over, hvad der vises.
Autoriserede Hentelister og Blokeringslister
Indbygget understøttelse af autoriseret hentning, føderationstilstande med blokliste eller tilladelsesliste og konfigurerbar signaturvalidering giver administratorer stærke moderationsværktøjer.
Migration fra Iceshrimp-JS
En velsupportet opgraderingssti betyder, at eksisterende Iceshrimp-JS-instanser kan flytte til den nye backend uden at miste konti, opslag eller følgere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Iceshrimp
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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