Duplicati er en gratis open source backupklient, der krypterer data med AES-256, før den sender inkrementelle, deduplikerede og komprimerede sikkerhedskopier til mere end 20 lagringsbackends – herunder Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 og standardprotokoller som SFTP og WebDAV. Fordi alt er krypteret klientside, forbliver dine data private, selv når de gemmes på tredjeparts cloudtjenester.

En ren webgrænseflade gør det ligetil at konfigurere backupjob, indstille opbevaringspolitikker, verificere backupintegritet og overvåge planlagte kørsler. Blokniveaudeduplikering og komprimering holder lagringsomkostningerne nede, selv for store datasæt. Selv-hosting af Duplicati på en VPS giver dig en pålidelig, altid-aktiv backupmotor, der kører planlagte job konsekvent uden at være afhængig af, at en personlig computer er tændt.