Implementer Duplicati med et-klik installation.
Open source backupklient, der opretter krypterede, inkrementelle sikkerhedskopier til cloud-lagring og fjernservere med en simpel webgrænseflade.
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Hvad du kan bygge med Duplicati
Duplicati er en gratis open source backupklient, der krypterer data med AES-256, før den sender inkrementelle, deduplikerede og komprimerede sikkerhedskopier til mere end 20 lagringsbackends – herunder Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 og standardprotokoller som SFTP og WebDAV. Fordi alt er krypteret klientside, forbliver dine data private, selv når de gemmes på tredjeparts cloudtjenester.
En ren webgrænseflade gør det ligetil at konfigurere backupjob, indstille opbevaringspolitikker, verificere backupintegritet og overvåge planlagte kørsler. Blokniveaudeduplikering og komprimering holder lagringsomkostningerne nede, selv for store datasæt. Selv-hosting af Duplicati på en VPS giver dig en pålidelig, altid-aktiv backupmotor, der kører planlagte job konsekvent uden at være afhængig af, at en personlig computer er tændt.
Vigtige funktioner i Duplicati
AES-256 klientbaseret kryptering
Krypterer alle data, før de forlader din server, så sikkerhedskopier på tredjeparts cloud-lagring forbliver fuldt private.
20+ lagringsbackends
Understøtter Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV og mange flere destinationer fra en enkelt grænseflade.
Inkrementel og deduplikeret
Uploader kun ændrede blokke efter den første backupkørsel, hvilket dramatisk reducerer lagerforbrug og uploadbåndbredde ved efterfølgende opgaver.
Fleksibel planlægning
Konfigurer automatiske sikkerhedskopieringsvinduer med opbevaringspolitikker, der automatisk udløber gamle gendannelsespunkter for at administrere lageromkostninger.
Backupverifikation
Tester periodisk backup-integritet ved at gendanne og sammenligne data, opdager skjult korruption, før det bliver et genoprettelsesproblem.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Duplicati
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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