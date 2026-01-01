Open-source platform til modellering og dokumentation af netværksinfrastruktur for IP-adresser, racks og kredsløb.
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Hvad du kan bygge med NetBox
NetBox er den førende open source-platform til modellering og dokumentation af netværksinfrastruktur. Oprindeligt udviklet af DigitalOcean, tilbyder den en omfattende kilde til sandhed for IP-adresseadministration (IPAM), datacenterinfrastrukturadministration (DCIM), kredsløb, forbindelser og virtualiseringsressourcer. Netværksingeniører bruger NetBox til at spore hver enhed, kabel, IP-adresse og VLAN på tværs af hele deres infrastruktur.
At hoste NetBox selv på din VPS holder al netværksdokumentation privat og tilgængelig for dit driftsteam. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til datalagring, Redis til caching og baggrundsopgaver samt en dedikeret arbejderproces til pålidelig opgaveudførelse. En administratorkonto oprettes automatisk ved første opstart med de legitimationsoplysninger, der er konfigureret under implementeringen.
Vigtige funktioner i NetBox
IP-adresseadministration
Spor IP-præfikser, adresser, intervaller og VLAN'er med hierarkisk organisering og udnyttelsessporing.
Enhedslager
Modeller netværksenheder, enhedstyper, producenter og platforme med rackhøjdediagrammer og kabeltrækninger.
Kredsløbssporing
Dokumenter WAN-kredsløb, udbydere og forbindelser med A/Z termineringskortlægning og kontraktdetaljer.
REST og GraphQL API'er
Fuld REST og GraphQL API'er muliggør automatisering, integration med overvågningsværktøjer og programmatisk infrastrukturstyring.
Brugerdefinerede felter
Udvid enhver objekttype med brugerdefinerede felter, tags og valideringsregler for at passe til din organisations specifikke dokumentationsbehov.
Ændringslogning
Komplet revisionsspor over alle ændringer til infrastrukturposter med brugertilknytning og tidsstempler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NetBox
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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