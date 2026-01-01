NetBox er den førende open source-platform til modellering og dokumentation af netværksinfrastruktur. Oprindeligt udviklet af DigitalOcean, tilbyder den en omfattende kilde til sandhed for IP-adresseadministration (IPAM), datacenterinfrastrukturadministration (DCIM), kredsløb, forbindelser og virtualiseringsressourcer. Netværksingeniører bruger NetBox til at spore hver enhed, kabel, IP-adresse og VLAN på tværs af hele deres infrastruktur.

At hoste NetBox selv på din VPS holder al netværksdokumentation privat og tilgængelig for dit driftsteam. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til datalagring, Redis til caching og baggrundsopgaver samt en dedikeret arbejderproces til pålidelig opgaveudførelse. En administratorkonto oprettes automatisk ved første opstart med de legitimationsoplysninger, der er konfigureret under implementeringen.