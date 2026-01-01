The Lounge er en selvhostet webbaseret IRC-klient, der fungerer som en vedvarende IRC-bouncer — forbliver forbundet til netværk 24/7, så du aldrig går glip af beskeder. Den gemmer komplet chathistorik og synkroniserer læsemarkører på tværs af alle dine enheder via en responsiv browsergrænseflade.

Selvhosting af The Lounge på en VPS giver hver bruger en permanent IRC-tilstedeværelse uden at skulle bruge en separat BNC-tjeneste. Den understøtter flere brugerkonti, SASL- og LDAP-autentificering, push-notifikationer, linkforhåndsvisninger og samtidige forbindelser til flere IRC-netværk.