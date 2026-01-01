Installer The Lounge med et-klik-installation.
Selvhostet altid-aktiv IRC-klient, der holder dig forbundet og gemmer din komplette beskedhistorik på tværs af alle enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med The Lounge
The Lounge er en selvhostet webbaseret IRC-klient, der fungerer som en vedvarende IRC-bouncer — forbliver forbundet til netværk 24/7, så du aldrig går glip af beskeder. Den gemmer komplet chathistorik og synkroniserer læsemarkører på tværs af alle dine enheder via en responsiv browsergrænseflade.
Selvhosting af The Lounge på en VPS giver hver bruger en permanent IRC-tilstedeværelse uden at skulle bruge en separat BNC-tjeneste. Den understøtter flere brugerkonti, SASL- og LDAP-autentificering, push-notifikationer, linkforhåndsvisninger og samtidige forbindelser til flere IRC-netværk.
Vigtige funktioner i The Lounge
Altid aktiv forbindelse
The Lounge forbliver forbundet til IRC-netværk 24/7 på din VPS, så beskeder aldrig går tabt, selv når dine enheder er offline.
Fuld beskedhistorik
Alle beskeder gemmes på serveren og synkroniseres på tværs af alle enheder, hvilket giver dig en komplet historik fra enhver browser.
Multinetværkssupport
Opret forbindelse til flere IRC-netværk samtidigt med separate konti for hver bruger på din server.
Push-notifikationer
Modtag push-notifikationer til mobil og desktop for omtaler og direkte beskeder uden at have en browserfane åben.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre The Lounge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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