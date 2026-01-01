Op til 70% rabat på HyperDX

Implementer HyperDX med etklikinstallation

Open source-observerbarhedsplatform, der forener logs, traces, metrics og sessionsgenafspilninger i en Datadog-lignende grænseflade.

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Implementer HyperDX med etklikinstallation

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63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med HyperDX

HyperDX er en open source-observabilitetsplatform, der samler logs, traces, metrics og sessionsgenafspilninger i én enkelt grænseflade — et selvhostbart alternativ til Datadog og andre kommercielle APM-værktøjer. Den er bygget på ClickHouse for hurtige forespørgsler over telemetri med høj kardinalitet og taler indbygget OpenTelemetry, så enhver OTEL-instrumenteret applikation kan sende data uden brugerdefinerede eksportører eller proprietære agenter.

Selvhosting af HyperDX på din VPS undgår gebyrer pr. vært og pr. GB indtagelse, der skalerer uforudsigeligt med trafikken. Logs, traces og brugersessionsdata — der ofte indeholder kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer — forbliver på din egen infrastruktur med opbevaring og adgang, der udelukkende kontrolleres af dig.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i HyperDX

Samlet observerbarhed

Logs, spor, metrics og sessionsgenafspilninger findes i én brugerflade, så ingeniører kan skifte fokus fra en mislykket anmodning til dens fulde sporing uden at skifte værktøjer.

OpenTelemetry indbygget

Indtag data fra enhver OpenTelemetry-instrumenteret tjeneste via OTLP gRPC eller HTTP – ingen brugerdefinerede eksportører eller proprietære agenter påkrævet.

ClickHouse-drevne forespørgsler

Bygget på ClickHouse til millisekundsøgninger over logfiler og sporinger med høj kardinalitet, uden forhåndsaggregering eller afvejninger ved sampling.

Sessionsgenafspilninger

Afspil frontend-brugersessioner knyttet til backend-spor for at se præcis, hvad en bruger gjorde i øjeblikkene, før en fejl opstod.

Dashboards og advarsler

Byg brugerdefinerede diagrammer fra ethvert signal, og udløs advarsler på logmønstre, sporingsfejl eller metrikgrænser via Slack, PagerDuty eller webhooks.

Selvhostet privatliv

Behold kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer på din egen infrastruktur uden pris pr. vært eller pr. GB.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre HyperDX

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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