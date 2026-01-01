HyperDX er en open source-observabilitetsplatform, der samler logs, traces, metrics og sessionsgenafspilninger i én enkelt grænseflade — et selvhostbart alternativ til Datadog og andre kommercielle APM-værktøjer. Den er bygget på ClickHouse for hurtige forespørgsler over telemetri med høj kardinalitet og taler indbygget OpenTelemetry, så enhver OTEL-instrumenteret applikation kan sende data uden brugerdefinerede eksportører eller proprietære agenter.

Selvhosting af HyperDX på din VPS undgår gebyrer pr. vært og pr. GB indtagelse, der skalerer uforudsigeligt med trafikken. Logs, traces og brugersessionsdata — der ofte indeholder kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer — forbliver på din egen infrastruktur med opbevaring og adgang, der udelukkende kontrolleres af dig.