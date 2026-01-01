Implementer HyperDX med etklikinstallation
Open source-observerbarhedsplatform, der forener logs, traces, metrics og sessionsgenafspilninger i en Datadog-lignende grænseflade.
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Hvad du kan bygge med HyperDX
HyperDX er en open source-observabilitetsplatform, der samler logs, traces, metrics og sessionsgenafspilninger i én enkelt grænseflade — et selvhostbart alternativ til Datadog og andre kommercielle APM-værktøjer. Den er bygget på ClickHouse for hurtige forespørgsler over telemetri med høj kardinalitet og taler indbygget OpenTelemetry, så enhver OTEL-instrumenteret applikation kan sende data uden brugerdefinerede eksportører eller proprietære agenter.
Selvhosting af HyperDX på din VPS undgår gebyrer pr. vært og pr. GB indtagelse, der skalerer uforudsigeligt med trafikken. Logs, traces og brugersessionsdata — der ofte indeholder kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer — forbliver på din egen infrastruktur med opbevaring og adgang, der udelukkende kontrolleres af dig.
Vigtige funktioner i HyperDX
Samlet observerbarhed
Logs, spor, metrics og sessionsgenafspilninger findes i én brugerflade, så ingeniører kan skifte fokus fra en mislykket anmodning til dens fulde sporing uden at skifte værktøjer.
OpenTelemetry indbygget
Indtag data fra enhver OpenTelemetry-instrumenteret tjeneste via OTLP gRPC eller HTTP – ingen brugerdefinerede eksportører eller proprietære agenter påkrævet.
ClickHouse-drevne forespørgsler
Bygget på ClickHouse til millisekundsøgninger over logfiler og sporinger med høj kardinalitet, uden forhåndsaggregering eller afvejninger ved sampling.
Sessionsgenafspilninger
Afspil frontend-brugersessioner knyttet til backend-spor for at se præcis, hvad en bruger gjorde i øjeblikkene, før en fejl opstod.
Dashboards og advarsler
Byg brugerdefinerede diagrammer fra ethvert signal, og udløs advarsler på logmønstre, sporingsfejl eller metrikgrænser via Slack, PagerDuty eller webhooks.
Selvhostet privatliv
Behold kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer på din egen infrastruktur uden pris pr. vært eller pr. GB.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HyperDX
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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