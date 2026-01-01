Koffan er en selvhostet indkøbsliste-webapplikation bygget til par, familier og delte husstande. Den synkroniserer i realtid mellem telefoner, tablets og desktops over WebSockets, fungerer offline som en Progressive Web App og organiserer produkter i brugerdefinerede sektioner med fuzzy auto-complete baseret på din egen købshistorik.

Selvhosting af Koffan på en VPS holder husstandens indkøbsliste på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en shopping SaaS. Skrevet i Go med en indlejret SQLite-database kører den i cirka 2,5 MB RAM med et diskforbrug på 16 MB, leveres med oversættelser til tretten sprog, inkluderer brute-force login-beskyttelse og eksponerer en valgfri REST API til automatiseringer, migreringer og integrationer.