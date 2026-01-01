Udrul Koffan med enkeltklikinstallation.
Ultralet selvhostet indkøbslisteapp til par og familier med realtidssynkronisering, offline-tilstand og PWA-installation.
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Hvad du kan bygge med Koffan
Koffan er en selvhostet indkøbsliste-webapplikation bygget til par, familier og delte husstande. Den synkroniserer i realtid mellem telefoner, tablets og desktops over WebSockets, fungerer offline som en Progressive Web App og organiserer produkter i brugerdefinerede sektioner med fuzzy auto-complete baseret på din egen købshistorik.
Selvhosting af Koffan på en VPS holder husstandens indkøbsliste på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en shopping SaaS. Skrevet i Go med en indlejret SQLite-database kører den i cirka 2,5 MB RAM med et diskforbrug på 16 MB, leveres med oversættelser til tretten sprog, inkluderer brute-force login-beskyttelse og eksponerer en valgfri REST API til automatiseringer, migreringer og integrationer.
Vigtige funktioner i Koffan
Realtidssynkronisering
WebSocket-baserede liveopdateringer holder hvert husstandsmedlem på den samme liste, når elementer tilføjes, markeres eller redigeres.
Offline PWA
Installer på din telefons startskærm, og bliv ved med at tilføje eller fjerne elementer uden forbindelse – ændringer synkroniseres, når du er online igen.
Flere lister
Opret separate lister pr. butik eller formål med brugerdefinerede ikoner, og genbrug produktsektioner som Mejeriprodukter, Grøntsager eller Rengøring.
Ultralet fodaftryk
Skrevet i Go på en SQLite-backend – omkring 16 MB på disk og 2,5 MB RAM, ideel til selv den mindste VPS-plan.
Smart autoudfyldelse
Fuzzy search foreslår produkter fra din tidligere indkøbshistorik og husker, hvilken sektion hver vare tilhører.
REST API-adgang
Valgfri API-token giver programmatisk adgang til automatiseringer, integrationer og migrering af lister mellem instanser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Koffan
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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