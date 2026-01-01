Installer MediaGo med enkeltklikinstallation.
Selvhostet videosniffer og downloader, der henter M3U8, HLS, YouTube, Bilibili og 1000+ andre sider.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MediaGo
MediaGo er en open source-videodownloader, der kombinerer en browserbaseret brugerflade med gennemprøvede motorer som yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE og BBDown. Den opsnapper og gemmer streams fra M3U8- og HLS-playlister, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit og mere end tusind andre understøttede sider, og konverterer derefter resultatet til ethvert format eller kvalitet uden et separat ffmpeg-trin.
At køre MediaGo på din egen VPS betyder, at downloads sker på en hurtig, altid-aktiv server i stedet for din bærbare computer, og filerne forbliver i lagerplads, du kontrollerer. En medfølgende browserudvidelse og HTTP API lader dig sende links fra enhver enhed ind i den samme kø, med opgavestyring, fremskridt og historik eksponeret via et rent web-dashboard.
Vigtige funktioner i MediaGo
M3U8 og HLS sniffer
Registrer og download segmenterede streams fra enhver webside, inklusive DRM-fri liveoptagelser og on-demand-afspilningslister.
yt-dlp-motor
Indbygget yt-dlp understøttelse henter videoer fra YouTube, Twitter, Instagram, Reddit og over tusind andre understøttede sider som standard.
Bilibilidownloader
Native BBDown-integration henter Bilibili-videoer, danmaku, undertekster og lydspor i høj kvalitet, som ikke er tilgængelige for de fleste generiske downloadere.
Browserudvidelse
Medfølgende Chrome- og Firefox-udvidelse opsporer videoer på enhver side og sætter dem i kø på din server med et enkelt klik.
In-app formatkonvertering
Konverter færdige downloads til andre formater eller kvaliteter med den medfølgende ffmpeg-pipeline uden at forlade dashboardet.
HTTP API og automatisering
Fuld REST API lader scripts, AI-assistenter og tredjepartsværktøjer oprette opgaver, forespørge om status og administrere downloadkøen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MediaGo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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