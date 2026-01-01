MediaGo er en open source-videodownloader, der kombinerer en browserbaseret brugerflade med gennemprøvede motorer som yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE og BBDown. Den opsnapper og gemmer streams fra M3U8- og HLS-playlister, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit og mere end tusind andre understøttede sider, og konverterer derefter resultatet til ethvert format eller kvalitet uden et separat ffmpeg-trin.

At køre MediaGo på din egen VPS betyder, at downloads sker på en hurtig, altid-aktiv server i stedet for din bærbare computer, og filerne forbliver i lagerplads, du kontrollerer. En medfølgende browserudvidelse og HTTP API lader dig sende links fra enhver enhed ind i den samme kø, med opgavestyring, fremskridt og historik eksponeret via et rent web-dashboard.