Sure er en fællesskabsvedligeholdt open source-applikation til personlig økonomi og formueforvaltning, designet til folk, der ønsker fuld kontrol over deres finansielle data. Den sporer konti på tværs af bank, investeringer og lån, registrerer og kategoriserer transaktioner, overvåger nettoværdi over tid og understøtter husstande med flere brugere — alt sammen gemt i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.

I modsætning til hostede finansværktøjer kører Sure udelukkende på din server uden SaaS-abonnement, ingen tredjepartsdatadeling og ingen risiko for serviceophør. Valgfri OpenAI-integration tilføjer AI-drevet transaktionskategorisering og finansforespørgsler i naturligt sprog. En baggrunds-Sidekiq-worker håndterer planlagte importer og notifikationer, mens hovedappen serverer det interaktive dashboard.