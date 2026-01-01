Installer Sure med enkeltklikinstallation.
Selvhostet app til personlig økonomi til sporing af nettoværdi, konti, transaktioner og investeringer med fuldt dataejerskab.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Sure
Sure er en fællesskabsvedligeholdt open source-applikation til personlig økonomi og formueforvaltning, designet til folk, der ønsker fuld kontrol over deres finansielle data. Den sporer konti på tværs af bank, investeringer og lån, registrerer og kategoriserer transaktioner, overvåger nettoværdi over tid og understøtter husstande med flere brugere — alt sammen gemt i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.
I modsætning til hostede finansværktøjer kører Sure udelukkende på din server uden SaaS-abonnement, ingen tredjepartsdatadeling og ingen risiko for serviceophør. Valgfri OpenAI-integration tilføjer AI-drevet transaktionskategorisering og finansforespørgsler i naturligt sprog. En baggrunds-Sidekiq-worker håndterer planlagte importer og notifikationer, mens hovedappen serverer det interaktive dashboard.
Vigtige funktioner i Sure
Nettoformueoversigt
Saml alle kontosaldi i en enkelt nettoformueoversigt, der opdateres, når transaktioner registreres, hvilket giver et klart billede af den samlede økonomiske sundhed.
Kontoadministration
Overvåg check-, opsparings-, kreditkort-, låne- og investeringskonti fra én enkelt grænseflade med fuld transaktionshistorik for hver.
Transaktionskategorisering
Importer, organiser og kategoriser transaktioner med regelsbaseret automatisering og manuelle tilsidesættelser for at opbygge nøjagtige forbrugsrapporter.
Sporing af investeringsportefølje
Overvåg aktiebeholdninger og porteføljeydelse med live prisdata hentet fra Yahoo Finance eller Twelve Data på en konfigurerbar tidsplan.
AI Finansassistent
Valgfri OpenAI-integration muliggør naturlige sprogforespørgsler om forbrugsmønstre og automatisk kategorisering af importerede transaktioner.
Flerbrugerhusstande
Inviter husstandsmedlemmer med deres egne konti, mens I deler budgetter og finansielle mål på den samme selvhostede instans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Sure
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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