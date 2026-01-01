slskd er en moderne, open source-klient til Soulseek peer-to-peer-netværket, leveret udelukkende via en responsiv webgrænseflade. Den erstatter de ældre desktop Soulseek-klienter med en selvhostet server, du kan nå fra enhver browser, så du kan søge efter og downloade musik, lossless-filer og andet indhold, der deles af millioner af Soulseek-brugere døgnet rundt – selv når din computer er slukket.

Selvhosting af slskd på en VPS betyder, at dine downloads kører kontinuerligt i baggrunden uden at optage en lokal maskine. Alle indstillinger kan administreres via den indbyggede web-brugerflade eller en fjern YAML-konfigurationsfil, hvilket giver dig fuld kontrol over delte mapper, downloadkøer, overførselsgrænser og brugertilladelser.