Udrul slskd med enkeltklikinstallation
Open source webbaseret klient til Soulseek peer-to-peer musik- og fildelingsnetværk.
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Hvad du kan bygge med slskd
slskd er en moderne, open source-klient til Soulseek peer-to-peer-netværket, leveret udelukkende via en responsiv webgrænseflade. Den erstatter de ældre desktop Soulseek-klienter med en selvhostet server, du kan nå fra enhver browser, så du kan søge efter og downloade musik, lossless-filer og andet indhold, der deles af millioner af Soulseek-brugere døgnet rundt – selv når din computer er slukket.
Selvhosting af slskd på en VPS betyder, at dine downloads kører kontinuerligt i baggrunden uden at optage en lokal maskine. Alle indstillinger kan administreres via den indbyggede web-brugerflade eller en fjern YAML-konfigurationsfil, hvilket giver dig fuld kontrol over delte mapper, downloadkøer, overførselsgrænser og brugertilladelser.
Vigtige funktioner i slskd
Webbaseret grænseflade
Administrer søgninger, downloads og overførsler fra enhver browser uden at installere en desktopklient.
Kontinuerlige baggrundsdownloads
Kører som en vedvarende server, så køede downloads fuldføres, selv når din lokale maskine er slukket.
Fjernkonfiguration
Juster alle indstillinger live via web-brugerfladen eller ved at redigere en YAML-konfigurationsfil eksternt uden at genstarte.
Overførselskøstyring
Overvåg upload- og downloadkøer, indstil hastighedsgrænser, og prioriter overførsler fra ét enkelt dashboard.
Bruger- og delingskontroller
Definer hvilke mapper der skal deles, indstil brugerbaserede rettigheder, og administrer hvem der kan gennemse eller downloade dine filer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre slskd
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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