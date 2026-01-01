Implementer Yaade med enkeltklikinstallation.
Open source, selvhostet miljø for API-udvikling og samarbejde, bygget til teams, der værdsætter databeskyttelse.
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Hvad du kan bygge med Yaade
Yaade er et open source, selvhostet API-udviklingsmiljø, der er designet som et privatlivsfokuseret alternativ til skybaserede API-klienter. I modsætning til hostede værktøjer, der gemmer dine API-samlinger og hemmeligheder på tredjepartsservere, opbevarer Yaade alle data på din egen infrastruktur – herunder legitimationsoplysninger, tokens og anmodningshistorik.
Teams kan sikkert dele API-samlinger, administrere flere miljøer, køre JavaScript-scripts som cron-jobs eller via API, og importere fra OpenAPI eller Postman. Med indbygget understøttelse af flere brugere, adgangstokens, OAuth2/OIDC-autentificering og en filbaseret H2-database, der ikke kræver yderligere opsætning, er Yaade let nok til en enkeltudvikler, men alligevel kraftfuld nok til et helt udviklingsteam.
Vigtige funktioner i Yaade
Samarbejdssamlinger
Del API-samlinger på tværs af hele dit team med rollebaseret adgang, så alle arbejder ud fra den samme kilde til sandhed uden at kopiere-indsætte anmodninger.
Understøttelse af flere miljøer
Definer separate miljøer til udvikling, staging og produktion, skift derefter kontekst øjeblikkeligt uden manuelt at opdatere URL'er eller tokens.
Indbygget scripting
Skriv JavaScript-scripts for at automatisere API-arbejdsgange, køre tests eller kæde anmodninger sammen — og planlæg dem som cron-jobs eller udløs dem via den indbyggede API.
OpenAPI og Postman import
Importer eksisterende samlinger fra OpenAPI-specifikationer eller Postman-eksport for at migrere dit team uden at genopbygge anmodningsbiblioteker fra bunden.
OAuth2 og OIDC autentificering
Integrer med eksterne identitetsudbydere ved hjælp af OAuth2 og OIDC, så dit team logger ind med eksisterende virksomhedslegitimation i stedet for at administrere separate konti.
Ingen databaseopsætning nødvendig
Yaade bruger en indlejret H2 filbaseret database, så der er ingen separate databasecontainere at konfigurere – du skal bare starte containeren, og dine data bevares automatisk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yaade
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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