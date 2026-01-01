Yaade er et open source, selvhostet API-udviklingsmiljø, der er designet som et privatlivsfokuseret alternativ til skybaserede API-klienter. I modsætning til hostede værktøjer, der gemmer dine API-samlinger og hemmeligheder på tredjepartsservere, opbevarer Yaade alle data på din egen infrastruktur – herunder legitimationsoplysninger, tokens og anmodningshistorik.

Teams kan sikkert dele API-samlinger, administrere flere miljøer, køre JavaScript-scripts som cron-jobs eller via API, og importere fra OpenAPI eller Postman. Med indbygget understøttelse af flere brugere, adgangstokens, OAuth2/OIDC-autentificering og en filbaseret H2-database, der ikke kræver yderligere opsætning, er Yaade let nok til en enkeltudvikler, men alligevel kraftfuld nok til et helt udviklingsteam.