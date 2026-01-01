nopCommerce er verdens mest downloadede .NET-baserede e-handelsplatform, som tusindvis af virksomheder stoler på til at drive onlinebutikker i alle størrelser. Bygget på ASP.NET Core leveres den med et funktionskomplet adminpanel til styring af produkter, ordrer, kunder, rabatter og forsendelse, og understøtter PostgreSQL, MySQL og Microsoft SQL Server ud af boksen.

Platformens åbne arkitektur understøtter tusindvis af plugins og temaer fra nopCommerce-markedspladsen, hvilket giver forhandlere mulighed for at udvide deres butikker uden at ændre kernekoden. Selv-hosting på din egen VPS betyder nul transaktionsgebyrer, fuld kontrol over kundedata og ingen gebyrer pr. salg uanset omsætningsvolumen.