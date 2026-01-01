Op til 70% rabat på nopCommerce

Installer nopCommerce med enkeltklikinstallation

Open source ASP.NET e-handelsplatform, som driver tusindvis af onlinebutikker med et fuldt udstyret adminpanel og 1.700+ markedspladsudvidelser.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Installer nopCommerce med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til nopCommerce

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med nopCommerce

nopCommerce er verdens mest downloadede .NET-baserede e-handelsplatform, som tusindvis af virksomheder stoler på til at drive onlinebutikker i alle størrelser. Bygget på ASP.NET Core leveres den med et funktionskomplet adminpanel til styring af produkter, ordrer, kunder, rabatter og forsendelse, og understøtter PostgreSQL, MySQL og Microsoft SQL Server ud af boksen.

Platformens åbne arkitektur understøtter tusindvis af plugins og temaer fra nopCommerce-markedspladsen, hvilket giver forhandlere mulighed for at udvide deres butikker uden at ændre kernekoden. Selv-hosting på din egen VPS betyder nul transaktionsgebyrer, fuld kontrol over kundedata og ingen gebyrer pr. salg uanset omsætningsvolumen.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i nopCommerce

Fuld administrationspanel

Administrer produkter, kategorier, ordrer, kunder, rabatter og forsendelsesregler fra ét enkelt omfattende administrationspanel.

Multibutiksupport

Kør flere uafhængige webshops fra en enkelt nopCommerce-installation, hver med sit eget katalog, prissætning og tema.

Markedspladspluginøkosystem

Udvid din butik med betalingsgateways, fragtudbydere, ERP-integrationer og tilpassede temaer fra mere end 1.700 markedspladsudvidelser.

Internationalt salg

Indbygget flervaluta, flersprog og skattestyring gør det nemt at sælge til kunder i ethvert land.

SEO- og marketingværktøjer

Indbyggede SEO-funktioner, gendannelse af forladte indkøbskurve, loyalitetspoint og værktøjer til kampagnepriser skaber trafik og gentagne køb.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre nopCommerce

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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