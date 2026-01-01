Udrul Convos i étkliksinstallation
Moderne browserbaseret IRC-klient, der holder dig vedvarende forbundet til chatnetværk fra enhver enhed.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Convos
Convos er en fuldt selvhostet, altid-aktiv IRC-klient, der kører på din server og forbliver forbundet til IRC-netværk døgnet rundt. I modsætning til traditionelle IRC-klienter, der går offline, når du lukker dem, opretholder Convos vedvarende forbindelser, så du aldrig går glip af en besked – selv når dine enheder er offline.
Få adgang til dine IRC-samtaler fra enhver browser uden at installere software. Convos gemmer din fulde chathistorik, understøtter flere brugere og netværk og tilbyder en ren, moderne grænseflade designet til både afslappede chatbrugere og langvarige IRC-fællesskaber. Selvhostning giver dig fuld kontrol over dine data og brugeradgang.
Vigtige funktioner i Convos
Altid aktive forbindelser
Convos kører på din VPS døgnet rundt og forbliver forbundet til IRC-netværk, så beskeder opsamles og venter på dig, når du tjekker ind.
Fuld chathistorik
Alle beskeder lagres på serveren og er tilgængelige fra enhver browser, hvilket giver dig en søgbar historik på tværs af alle kanaler og samtaler.
Multinetværkssupport
Opret forbindelse til flere IRC-netværk samtidigt, og administrer alle kanaler og direkte beskeder fra en enkelt samlet grænseflade.
Ingen softwareinstallation
Få adgang til din IRC-klient udelukkende via en browser – ingen desktopapp, plugin eller konfiguration påkrævet på nogen enhed, du bruger.
Flerbrugerklar
Inviter teammedlemmer eller venner til at dele din Convos-instans, hver med deres egne uafhængige konti og netværkskonfigurationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Convos
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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