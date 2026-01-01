Convos er en fuldt selvhostet, altid-aktiv IRC-klient, der kører på din server og forbliver forbundet til IRC-netværk døgnet rundt. I modsætning til traditionelle IRC-klienter, der går offline, når du lukker dem, opretholder Convos vedvarende forbindelser, så du aldrig går glip af en besked – selv når dine enheder er offline.

Få adgang til dine IRC-samtaler fra enhver browser uden at installere software. Convos gemmer din fulde chathistorik, understøtter flere brugere og netværk og tilbyder en ren, moderne grænseflade designet til både afslappede chatbrugere og langvarige IRC-fællesskaber. Selvhostning giver dig fuld kontrol over dine data og brugeradgang.