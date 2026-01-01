Reitti er en selvhostet lokationssporing og tidslinjeapplikation, der giver dig et privat alternativ til Google Tidslinje. Importer din eksisterende historik fra Google Maps tidslinjeeksport, GPX-filer og GeoJSON, eller indlæs live positioner fra telefonapps som OwnTracks og GPSLogger for at opbygge en kontinuerlig registrering af, hvor du har været.

Reitti registrerer automatisk betydelige steder og ture og visualiserer dem derefter på et interaktivt kort med daglige tidslinjer og bevægelsesstatistik. Fordi alt kører på din egen server, forlader din detaljerede lokationshistorik aldrig din infrastruktur og udnyttes aldrig til annoncering. Denne skabelon inkluderer en PostGIS-database til geospatiale forespørgsler, en Redis-cache og en medfølgende kortflise-cache, så hele stakken fungerer sammen med det samme.