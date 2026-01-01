Udrul Reitti med én-klik-installation
Selvhostet lokationssporing og tidslinjeplatform, der holder din bevægelseshistorik privat som et alternativ til Google Tidslinje.
Vælg en VPS-pakke til Reitti
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Reitti
Reitti er en selvhostet lokationssporing og tidslinjeapplikation, der giver dig et privat alternativ til Google Tidslinje. Importer din eksisterende historik fra Google Maps tidslinjeeksport, GPX-filer og GeoJSON, eller indlæs live positioner fra telefonapps som OwnTracks og GPSLogger for at opbygge en kontinuerlig registrering af, hvor du har været.
Reitti registrerer automatisk betydelige steder og ture og visualiserer dem derefter på et interaktivt kort med daglige tidslinjer og bevægelsesstatistik. Fordi alt kører på din egen server, forlader din detaljerede lokationshistorik aldrig din infrastruktur og udnyttes aldrig til annoncering. Denne skabelon inkluderer en PostGIS-database til geospatiale forespørgsler, en Redis-cache og en medfølgende kortflise-cache, så hele stakken fungerer sammen med det samme.
Vigtige funktioner i Reitti
Multikildeimport
Importer historik fra eksportfiler fra Google Maps Tidslinje, GPX-filer og GeoJSON, eller stream live-data fra OwnTracks og GPSLogger.
Automatisk stedregistrering
Reitti analyserer dine rå datapunkter for at registrere betydelige steder og besøgte lokationer uden manuel tagging.
Tur- og rejseindsigt
Bevægelser grupperes i ture med afstande, varigheder og transportformer, så din tidslinje læses som en dagbog.
Interaktiv korttidslinje
Gennemse enhver dag på et interaktivt kort med ruter, stop og en kronologisk tidslinje over din aktivitet.
Selvhostet privatliv
Alle lokationsdata forbliver i din egen PostGIS-database, deles aldrig med Google eller bruges til annoncering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Reitti
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.