Udrul Nexterm med et-klik installation.
Open source-serveradministration til SSH-, VNC- og RDP-forbindelser, fuldt tilgængelig fra din browser.
Vælg en VPS-pakke til Nexterm
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Nexterm
Nexterm er en open source-serveradministrationsplatform, der samler SSH-terminalsessioner, VNC-desktops og RDP-forbindelser i en enkelt browser-tilgængelig grænseflade. I modsætning til traditionelle fjernadgangsværktøjer, der kræver en lokal klient, kører Nexterm på din VPS og giver dig et komplet forbindelsescenter, der er tilgængeligt fra enhver enhed med en browser.
Selv-hosting af Nexterm på din egen VPS betyder, at dine serverlegitimationsoplysninger og sessionsdata aldrig forlader din infrastruktur. Den indbyggede SFTP-filhåndtering, sessionsoptagelse, overvågning og understøttelse af organisationer og 2FA gør det til en praktisk erstatning for at jonglere med flere SSH-klienter, VNC-fremvisere og RDP-værktøjer.
Vigtige funktioner i Nexterm
SSH, VNC og RDP
Administrer SSH-terminaler, VNC-desktops og RDP-sessioner fra en enkelt browserfane – ingen lokal klientinstallation påkrævet på nogen enhed.
SFTP filhåndtering
Gennemse, upload og download filer på fjernservere via en indbygget SFTP-grænseflade uden at skulle bruge en separat FTP-klient.
Sessionoptagelse
Optag og afspil terminal- og skrivebordssessioner til revision, teamgennemgang eller fejlfinding af tidligere ændringer.
To-faktor godkendelse
Beskyt adgangen til alle dine servere med 2FA og OIDC SSO, hvilket sikrer, at kun autoriserede brugere kan åbne forbindelser.
Multi-brugerorganisationer
Opdel servere og legitimationsoplysninger i organisationer, så teams kan dele adgang uden at eksponere urelateret infrastruktur.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Nexterm
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.