Nexterm er en open source-serveradministrationsplatform, der samler SSH-terminalsessioner, VNC-desktops og RDP-forbindelser i en enkelt browser-tilgængelig grænseflade. I modsætning til traditionelle fjernadgangsværktøjer, der kræver en lokal klient, kører Nexterm på din VPS og giver dig et komplet forbindelsescenter, der er tilgængeligt fra enhver enhed med en browser.

Selv-hosting af Nexterm på din egen VPS betyder, at dine serverlegitimationsoplysninger og sessionsdata aldrig forlader din infrastruktur. Den indbyggede SFTP-filhåndtering, sessionsoptagelse, overvågning og understøttelse af organisationer og 2FA gør det til en praktisk erstatning for at jonglere med flere SSH-klienter, VNC-fremvisere og RDP-værktøjer.