Installer phpBB med 1-klik-installation
Klassisk open source PHP-opslagstavle til opbygning af strukturerede diskussionsfora og onlinefællesskaber.
Vælg en VPS-pakke til phpBB
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med phpBB
phpBB er den mest udbredte open source-forumplatform på nettet, som har drevet hundredtusindvis af fællesskaber i over to årtier. Bygget i PHP med fokus på traditionelle kategori- og underforumstrukturer giver det moderatorer detaljeret kontrol over tilladelser, brugergrupper og diskussionsflow uden at være afhængig af cloud-tjenester eller licenser pr. bruger.
Selv-hosting af phpBB på din egen VPS holder hvert indlæg, brugerkonto og vedhæftet fil under din kontrol, med fuld adgang til databasen, filsystemet og de tusindvis af gratis udvidelser og stilarter, der vedligeholdes af phpBB-fællesskabet.
Vigtige funktioner i phpBB
Granulære tilladelser
Konfigurer læse-, skrive- og modereringsrettigheder pr. forum, brugergruppe eller individuel konto for detaljeret fællesskabskontrol.
Udvidelsesøkosystem
Tusindvis af gratis fællesskabsudvidelser tilføjer SEO-værktøjer, anti-spam, socialt login og mere uden at ændre kernekoden.
Brugerdefinerede stilarter og temaer
Udskift standard prosilver-stilen med fællesskabstemaer, eller skab et tilpasset look ved hjælp af phpBB's twig-baserede skabelonsystem.
Indbyggede moderationsværktøjer
Advar, udeluk, lås, opdel og flet emner med et dedikeret moderatorkontrolpanel og detaljeret revisionslogning.
Flersproget support
Over 60 officielle sprogpakker giver dig mulighed for at drive fora på dit modersmål eller hoste flersprogede fællesskaber.
BBCode og vedhæftede filer
Klassisk BBCode-formatering samt fil- og billedvedhæftninger holder indlæg velkendte for mangeårige forumbrugere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre phpBB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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