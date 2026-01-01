phpBB er den mest udbredte open source-forumplatform på nettet, som har drevet hundredtusindvis af fællesskaber i over to årtier. Bygget i PHP med fokus på traditionelle kategori- og underforumstrukturer giver det moderatorer detaljeret kontrol over tilladelser, brugergrupper og diskussionsflow uden at være afhængig af cloud-tjenester eller licenser pr. bruger.

Selv-hosting af phpBB på din egen VPS holder hvert indlæg, brugerkonto og vedhæftet fil under din kontrol, med fuld adgang til databasen, filsystemet og de tusindvis af gratis udvidelser og stilarter, der vedligeholdes af phpBB-fællesskabet.