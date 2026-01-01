Installer LanguageTool med ét-klik-installation.
Open source grammatik-, stil- og stavekontrol til 25+ sprog, der tilbydes som en privat selvhostet REST API.
Vælg en VPS-pakke til LanguageTool
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LanguageTool
LanguageTool er en omfattende open source-korrekturlæsningsserver, der fanger grammatik-, stil-, tegnsætnings- og stavefejl på over 25 sprog via en simpel RESTful HTTP API. Den går langt ud over grundlæggende stavekontrol for at opdage komplekse grammatiske problemer, hvilket gør den til et privatlivsvenligt alternativ til cloud-grammatikktjenester som Grammarly.
Dette er en API-baseret tjeneste uden en traditionel web-UI. Klienter – browserudvidelser, LibreOffice-plugins, kodeeditorer og brugerdefinerede applikationer – peger på din implementerings-URL og kalder /v2/check-slutpunktet direkte. Selv-hosting betyder, at skriftligt indhold aldrig forlader din infrastruktur, hvilket er afgørende for juridiske, medicinske eller følsomme forretningsdokumenter.
Vigtige funktioner i LanguageTool
25+ Sprogunderstøttelse
Tjek grammatik og stil på engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, hollandsk, polsk og mange flere sprog fra en enkelt tjeneste.
Dybdegående grammatikkontrol
Registrer komplekse grammatiske fejl, stilfejl og forvekslede ord, som simple stavekontroller overser.
REST API-integration
Integrer grammatikkontrol i enhver applikation, CMS eller editor med et ligetil /v2/check HTTP-endepunkt.
N-Gram Sprogmodeller
Aktiver valgfrie n-gram-modeller for markant forbedret registrering af ofte forvekslede ord og sætninger.
Konfigurerbare ressourcer
Juster Java heap-størrelsen ved implementering for at balancere hukommelsesforbrug mod gennemløb for din forventede anmodningsvolumen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LanguageTool
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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