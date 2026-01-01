LanguageTool er en omfattende open source-korrekturlæsningsserver, der fanger grammatik-, stil-, tegnsætnings- og stavefejl på over 25 sprog via en simpel RESTful HTTP API. Den går langt ud over grundlæggende stavekontrol for at opdage komplekse grammatiske problemer, hvilket gør den til et privatlivsvenligt alternativ til cloud-grammatikktjenester som Grammarly.

Dette er en API-baseret tjeneste uden en traditionel web-UI. Klienter – browserudvidelser, LibreOffice-plugins, kodeeditorer og brugerdefinerede applikationer – peger på din implementerings-URL og kalder /v2/check-slutpunktet direkte. Selv-hosting betyder, at skriftligt indhold aldrig forlader din infrastruktur, hvilket er afgørende for juridiske, medicinske eller følsomme forretningsdokumenter.