Lemmy er en gratis, open source fødereret linkaggregator og diskussionsplatform — tænk Reddit, men hver server drives uafhængigt af sit fællesskab, og alle servere forbinder via ActivityPub-protokollen, så brugere kan abonnere på fællesskaber på tværs af Fediverset. Bygget i Rust for lavt ressourceforbrug og høj samtidighed leverer Lemmy trådede kommentarer, stemmebaseret rangering, tilpasset fællesskabsmoderering, flere sorteringsalgoritmer og en poleret web-brugerflade.

At selv-hoste Lemmy på din VPS lader fællesskabsorganisatorer, hobbygrupper og nicheinteresser drive deres eget forum uden reklamefinansierede indtægtsmodeller, algoritmisk feed-manipulation eller dataindsamling fra en central platform. Den medfølgende PostgreSQL og pict-rs billedhosting holder alt inden for din infrastruktur.