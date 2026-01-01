Installer Lemmy med enkeltklikinstallation
Fødereret linkaggregator og diskussionsplatform, der lader fællesskaber drive uafhængige fora forbundet via ActivityPub Fediverset.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Lemmy
Lemmy er en gratis, open source fødereret linkaggregator og diskussionsplatform — tænk Reddit, men hver server drives uafhængigt af sit fællesskab, og alle servere forbinder via ActivityPub-protokollen, så brugere kan abonnere på fællesskaber på tværs af Fediverset. Bygget i Rust for lavt ressourceforbrug og høj samtidighed leverer Lemmy trådede kommentarer, stemmebaseret rangering, tilpasset fællesskabsmoderering, flere sorteringsalgoritmer og en poleret web-brugerflade.
At selv-hoste Lemmy på din VPS lader fællesskabsorganisatorer, hobbygrupper og nicheinteresser drive deres eget forum uden reklamefinansierede indtægtsmodeller, algoritmisk feed-manipulation eller dataindsamling fra en central platform. Den medfølgende PostgreSQL og pict-rs billedhosting holder alt inden for din infrastruktur.
Vigtige funktioner i Lemmy
Fødererede fællesskaber
Brugere på enhver Lemmy-instans kan abonnere på fællesskaber på din server, og dine brugere kan abonnere på fællesskaber overalt i Fediverset.
Trådede kommentarer og afstemning
Velkendt Reddit-lignende trådet diskussion med op- og nedstemning, flere sorteringsalgoritmer (populær, top, ny, kontroversiel) og uendelig tråddybde.
Fællesskabsbaseret moderation
Hvert fællesskab har sine egne moderatorer med detaljerede tilladelser, tilpassede regler og en dedikeret moderatorlog for gennemsigtighed.
Indbygget billedhosting
Medfølgende pict-rs-server giver brugere mulighed for at uploade billeder og videoer direkte til din instans uden ekstern CDN eller tredjepartstjenester.
Anti-spamfunktioner
CAPTCHA ved tilmelding, hastighedsbegrænsning, instansdækkende tilladelseslister og blokeringslister samt konfigurerbare registreringsapplikationer holder spam og misbrug håndterbart.
Mobilapps
Flere iOS- og Android-apps kan oprette forbindelse til enhver Lemmy-instans, så brugere kan gennemse og poste fra enhver mobilklient, de foretrækker.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Lemmy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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