Udrul Mitra med et-klik installation
Letvægts Rust-baseret fødereret socialt netværk med fuld Mastodon API-kompatibilitet og et lille hukommelsesforbrug.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mitra
Mitra er en open source fødereret mikrobloggingplatform skrevet i Rust, der forbinder til det bredere Fediverse via ActivityPub-protokollen. Med et hukommelsesforbrug på under 50 MB kører den komfortabelt på de mindste VPS-planer, samtidig med at den interagerer med Mastodon, Pleroma, Misskey og andre fødererede netværk. Fordi Mitra implementerer Mastodon API'et, fungerer enhver populær Mastodon-klient uden problemer.
Ved at selvhoste Mitra på din egen VPS holder du din sociale graf, dine opslag og abonnentdata fuldstændig under din kontrol — ingen algoritmiske feeds, ingen reklamer og ingen tredjepartsplatform, der bestemmer reglerne. Du bestemmer registreringspolitikken, moderationstilgangen og føderationsomfanget for dit fællesskab.
Vigtige funktioner i Mitra
Minimalt hukommelsesfodaftryk
Kører på under 50 MB RAM, hvilket gør den til den letteste fødererede socialserver tilgængelig og ideel til små VPS-udrulninger.
Mastodon API-kompatibel
Fungerer med praktisk talt alle eksisterende Mastodon klientapps på web, desktop, Android og iOS uden ændringer.
ActivityPub-føderation
Forbinder til tusindvis af fediverseinstanser, så brugere kan følge konti på tværs af Mastodon, Pleroma, Misskey og andre platforme.
Indbyggede abonnementer
Betalte indholdsabonnementer, der afregnes i Monero, lader skabere tjene penge på deres arbejde uden tredjeparts betalingsbehandlere.
Kontomigration
Brugere kan flytte deres identitet og følgere til en anden server, hvilket sikrer, at de ikke er låst fast til en enkelt instans.
Tor og I2P support
Fødereres over Tor og I2P som standard for privatlivsfokuserede fællesskaber og onion-ruterede instanser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mitra
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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