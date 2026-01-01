Mitra er en open source fødereret mikrobloggingplatform skrevet i Rust, der forbinder til det bredere Fediverse via ActivityPub-protokollen. Med et hukommelsesforbrug på under 50 MB kører den komfortabelt på de mindste VPS-planer, samtidig med at den interagerer med Mastodon, Pleroma, Misskey og andre fødererede netværk. Fordi Mitra implementerer Mastodon API'et, fungerer enhver populær Mastodon-klient uden problemer.

Ved at selvhoste Mitra på din egen VPS holder du din sociale graf, dine opslag og abonnentdata fuldstændig under din kontrol — ingen algoritmiske feeds, ingen reklamer og ingen tredjepartsplatform, der bestemmer reglerne. Du bestemmer registreringspolitikken, moderationstilgangen og føderationsomfanget for dit fællesskab.