PatchMon er en open source Linux patch management- og flådeovervågningsplatform, der giver systemadministratorer et enkelt dashboard til at spore, godkende og implementere patches på tværs af alle administrerede Linux-værter. Den giver realtids synlighed af pakkesundhed, orkestreret patching med godkendelsesworkflows, OpenSCAP- og CIS-kompatibilitetsscanning, Docker Bench-sikkerhedsrevision og en in-browser SSH-terminal drevet af Apache Guacamole – alt sammen uden at kræve nogen SSH-klient på administrationsmaskinen.

I modsætning til kommercielle patch management-løsninger, der opkræver gebyrer per node, er PatchMon gratis at selvhoste og forbinder til administrerede værter via en letvægtsagent. Al patchhistorik, kompatibilitetsrapporter og værtsoversigt forbliver på din egen infrastruktur, uden at data sendes til eksterne tjenester.