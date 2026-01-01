Udrul PatchMon med enkeltklikinstallation.
Selvhostet platform til Linux patchstyring og flådeovervågning med SSH-terminal i browseren og overholdelsesscanning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PatchMon
PatchMon er en open source Linux patch management- og flådeovervågningsplatform, der giver systemadministratorer et enkelt dashboard til at spore, godkende og implementere patches på tværs af alle administrerede Linux-værter. Den giver realtids synlighed af pakkesundhed, orkestreret patching med godkendelsesworkflows, OpenSCAP- og CIS-kompatibilitetsscanning, Docker Bench-sikkerhedsrevision og en in-browser SSH-terminal drevet af Apache Guacamole – alt sammen uden at kræve nogen SSH-klient på administrationsmaskinen.
I modsætning til kommercielle patch management-løsninger, der opkræver gebyrer per node, er PatchMon gratis at selvhoste og forbinder til administrerede værter via en letvægtsagent. Al patchhistorik, kompatibilitetsrapporter og værtsoversigt forbliver på din egen infrastruktur, uden at data sendes til eksterne tjenester.
Vigtige funktioner i PatchMon
Flådedækkende patchorkestrering
Gennemgå ventende opdateringer på tværs af hele din Linuxflåde, godkend patchbatcher, og implementer dem med planlægnings- og rollbackkontroller fra et enkelt dashboard.
Browserbaseret SSH-terminal
Få adgang til enhver administreret vært direkte fra browseren via en Apache Guacamole-drevet terminal – ingen SSH-klientinstallation eller portvideresendelse påkrævet.
Compliancescanning
Kør OpenSCAP, CIS benchmark og Docker Bench sikkerhedsscanninger mod administrerede værter, og spor overholdelsesstatus over tid uden separate værktøjer.
Realtidspakkesundhed
Se hvilke pakker der er forældede, sårbare eller mangler på tværs af alle administrerede værter i realtid, med alvorlighedsindikatorer og CVE-links.
Patchgodkendelsesarbejdsgange
Kræv udtrykkelig godkendelse, før patches implementeres på produktionsværter, med revisionsspor, der logger, hvem der godkendte hvad og hvornår.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PatchMon
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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