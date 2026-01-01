Outline er en hurtig, samarbejdsorienteret vidensbase designet til teams, der værdsætter både smukt design og problemfri redigering i realtid. Bygget op omkring en Markdown-editor med skråstregskommandoer, indlejrede dokumenthierarkier og samlingsbaseret organisering, giver det ingeniør-, produkt- og driftsteams et struktureret arbejdsområde til dokumentation, der er både funktionelt og visuelt tiltalende. Versionshistorik, granulære tilladelser og understøttelse af flere SSO-udbydere gør det velegnet til organisationer af enhver størrelse.

Selv-hosting af Outline på din egen VPS betyder ingen prisbegrænsninger pr. bruger — ubegrænset antal teammedlemmer til en fast infrastrukturpris. Din dokumentation og intellektuelle ejendom forbliver under din kontrol uden tredjepartsdataadgang, mens PostgreSQL og Redis kører lokalt for optimal ydeevne uden eksterne serviceafhængigheder.