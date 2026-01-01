Installer Outline med enkeltklikinstallation.
Moderne open source-vidensbase og wiki med realtidssamarbejde, kraftfuld søgning og smuk Markdown-redigering til teams.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Outline
Outline er en hurtig, samarbejdsorienteret vidensbase designet til teams, der værdsætter både smukt design og problemfri redigering i realtid. Bygget op omkring en Markdown-editor med skråstregskommandoer, indlejrede dokumenthierarkier og samlingsbaseret organisering, giver det ingeniør-, produkt- og driftsteams et struktureret arbejdsområde til dokumentation, der er både funktionelt og visuelt tiltalende. Versionshistorik, granulære tilladelser og understøttelse af flere SSO-udbydere gør det velegnet til organisationer af enhver størrelse.
Selv-hosting af Outline på din egen VPS betyder ingen prisbegrænsninger pr. bruger — ubegrænset antal teammedlemmer til en fast infrastrukturpris. Din dokumentation og intellektuelle ejendom forbliver under din kontrol uden tredjepartsdataadgang, mens PostgreSQL og Redis kører lokalt for optimal ydeevne uden eksterne serviceafhængigheder.
Vigtige funktioner i Outline
Realtidssamarbejde
Flere teammedlemmer kan redigere det samme dokument samtidig med inline-kommentarer og forslag, hvilket gør dokumentationssprints og gennemgangscyklusser problemfrie.
Kraftfuld Fuldtekstsøgning
Søg øjeblikkeligt på tværs af alle dokumenter og samlinger, med resultater rangeret efter relevans, så den rette information dukker op på få sekunder i stedet for minutters browsing.
Fleksibel autentificering
Integreres med Google, Slack, Azure AD, GitHub og tilpassede OIDC-udbydere, så teams kan logge ind med eksisterende loginoplysninger uden at skulle administrere separate konti.
Versionshistorik
Hver dokumentændring spores med diff-visning og fuld gendannelse, hvilket giver teams et sikkerhedsnet for utilsigtede redigeringer og et revisionsspor til overholdelse.
Samlingsorganisation
Organiser dokumenter i indlejrede hierarkier og samlinger med detaljerede offentlige, team- eller private delingskontroller, der passer til enhver teamstruktur.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Outline
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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