Op til 70% rabat på Outline

Installer Outline med enkeltklikinstallation.

Moderne open source-vidensbase og wiki med realtidssamarbejde, kraftfuld søgning og smuk Markdown-redigering til teams.

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40,99kr./md.
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Installer Outline med enkeltklikinstallation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Outline

Outline er en hurtig, samarbejdsorienteret vidensbase designet til teams, der værdsætter både smukt design og problemfri redigering i realtid. Bygget op omkring en Markdown-editor med skråstregskommandoer, indlejrede dokumenthierarkier og samlingsbaseret organisering, giver det ingeniør-, produkt- og driftsteams et struktureret arbejdsområde til dokumentation, der er både funktionelt og visuelt tiltalende. Versionshistorik, granulære tilladelser og understøttelse af flere SSO-udbydere gør det velegnet til organisationer af enhver størrelse.

Selv-hosting af Outline på din egen VPS betyder ingen prisbegrænsninger pr. bruger — ubegrænset antal teammedlemmer til en fast infrastrukturpris. Din dokumentation og intellektuelle ejendom forbliver under din kontrol uden tredjepartsdataadgang, mens PostgreSQL og Redis kører lokalt for optimal ydeevne uden eksterne serviceafhængigheder.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Outline

Realtidssamarbejde

Flere teammedlemmer kan redigere det samme dokument samtidig med inline-kommentarer og forslag, hvilket gør dokumentationssprints og gennemgangscyklusser problemfrie.

Kraftfuld Fuldtekstsøgning

Søg øjeblikkeligt på tværs af alle dokumenter og samlinger, med resultater rangeret efter relevans, så den rette information dukker op på få sekunder i stedet for minutters browsing.

Fleksibel autentificering

Integreres med Google, Slack, Azure AD, GitHub og tilpassede OIDC-udbydere, så teams kan logge ind med eksisterende loginoplysninger uden at skulle administrere separate konti.

Versionshistorik

Hver dokumentændring spores med diff-visning og fuld gendannelse, hvilket giver teams et sikkerhedsnet for utilsigtede redigeringer og et revisionsspor til overholdelse.

Samlingsorganisation

Organiser dokumenter i indlejrede hierarkier og samlinger med detaljerede offentlige, team- eller private delingskontroller, der passer til enhver teamstruktur.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Outline

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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