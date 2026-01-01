Spacedrive er et virtuelt distribueret filsystem (VDFS), der skaber et enkelt, intelligent katalog over alle dine filer — uanset hvor de befinder sig. Lokale drev, ekstern lagring og skytjenester samles i én søgbar database med tagging, metadatafiltre, duplikatregistrering og generering af miniaturebilleder. I modsætning til traditionelle filhåndteringsprogrammer behandler Spacedrive hele dit digitale bibliotek som strukturerede data, du kan forespørge og organisere i stor skala.

Selv-hosting af Spacedrive-serveren på din egen VPS giver dig et permanent, altid-aktivt knudepunkt for dit filorganiseringssystem med indbygget administratorgodkendelse — uden at uploade dine data til en tredjepartssky.