Implementer Spacedrive med et-klik-installation.
Open source filhåndtering, der samler dine filer på tværs af lokale drev, ekstern lagring og cloud i ét søgbart bibliotek.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Spacedrive
Spacedrive er et virtuelt distribueret filsystem (VDFS), der skaber et enkelt, intelligent katalog over alle dine filer — uanset hvor de befinder sig. Lokale drev, ekstern lagring og skytjenester samles i én søgbar database med tagging, metadatafiltre, duplikatregistrering og generering af miniaturebilleder. I modsætning til traditionelle filhåndteringsprogrammer behandler Spacedrive hele dit digitale bibliotek som strukturerede data, du kan forespørge og organisere i stor skala.
Selv-hosting af Spacedrive-serveren på din egen VPS giver dig et permanent, altid-aktivt knudepunkt for dit filorganiseringssystem med indbygget administratorgodkendelse — uden at uploade dine data til en tredjepartssky.
Vigtige funktioner i Spacedrive
Samlet filbibliotek
Indekserer filer på tværs af lokale drev, ekstern lagring og cloud-placeringer i én søgbar database — slut med at lede flere steder.
Intelligent mærkning
Organiser filer med brugerdefinerede tags og metadatafiltre, så du kan finde præcis det, du har brug for, uanset hvor det er gemt.
Duplikatregistrering
Identificerer automatisk duplikatfiler på tværs af dit bibliotek, hvilket hjælper dig med at frigøre lagerplads og holde din samling ren.
Medieforhåndsvisninger
Genererer miniaturebilleder og forhåndsvisninger til fotos og videoer, så du visuelt kan gennemse dit bibliotek uden at åbne individuelle filer.
Peer-to-peer synkronisering
Synkroniserer dit organiserede bibliotek på tværs af flere enheder, så dine tags, samlinger og metadata altid er opdaterede overalt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Spacedrive
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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