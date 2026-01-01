imgproxy er en højtydende enkeltstående server til on-the-fly billedbehandling. I stedet for at skrive billedmanipulationskode i din applikation eller betale SaaS-gebyrer pr. transformation, implementerer du imgproxy én gang og transformerer billeder via URL-parametre. Tilpas størrelse, beskær, konverter, vandmærk, og optimer billeder ved at oprette en URL — ingen ændringer i din billedlagring eller leveringspipeline er påkrævet.

Bygget på libvips behandler imgproxy billeder betydeligt hurtigere end ImageMagick med lavere hukommelsesforbrug. Den understøtter JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF og mere, med automatisk formatvalg for det bedste kvalitet-størrelse-forhold. Selv-hosting giver dig ubegrænsede billedtransformationer til en fast VPS-pris uden pris pr. anmodning.