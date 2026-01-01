Udrul imgproxy med et-klik-installation.
Hurtig og sikker billedbehandlingsserver i farten, der ændrer størrelse på, konverterer og optimerer billeder via simple URL-baserede anmodninger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med imgproxy
imgproxy er en højtydende enkeltstående server til on-the-fly billedbehandling. I stedet for at skrive billedmanipulationskode i din applikation eller betale SaaS-gebyrer pr. transformation, implementerer du imgproxy én gang og transformerer billeder via URL-parametre. Tilpas størrelse, beskær, konverter, vandmærk, og optimer billeder ved at oprette en URL — ingen ændringer i din billedlagring eller leveringspipeline er påkrævet.
Bygget på libvips behandler imgproxy billeder betydeligt hurtigere end ImageMagick med lavere hukommelsesforbrug. Den understøtter JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF og mere, med automatisk formatvalg for det bedste kvalitet-størrelse-forhold. Selv-hosting giver dig ubegrænsede billedtransformationer til en fast VPS-pris uden pris pr. anmodning.
Vigtige funktioner i imgproxy
URL-baseret behandling
Transformer billeder ved at oprette en URL — ingen kodeændringer, ingen omarbejdning af billedpipeline, og ingen SDK'er at installere i din applikation.
Formatkonvertering
Lever automatisk WebP eller AVIF til browsere, der understøtter dem, med fallback til JPEG eller PNG for ældre klienter.
Cloudlagersupport
Hent kildebilleder direkte fra S3, Google Cloud Storage, Azure Blob eller enhver HTTP-URL uden at kopiere filer til serveren.
Billedebombebeskyttelse
Indbyggede begrænsninger for kildeopløsning og filstørrelse forhindrer dekompressionsangreb, der kunne udtømme serverhukommelsen.
URL-signering
Kryptografiske URL-signaturer forhindrer uautoriseret brug af din imgproxy-instans som en generel offentlig billedproxy.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre imgproxy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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