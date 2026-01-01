Udrul Centrifugo med et-klik-installation.
Skalerbar realtidsbeskedserver til at bygge liveapplikationer med WebSocket og pub/sub-beskeder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Centrifugo
Centrifugo er en open source, sproguafhængig realtime-meddelelsesserver, der leverer øjeblikkelige meddelelser til tilsluttede brugere via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport og gRPC. Enhver backend – uanset sprog eller framework – kan publicere meddelelser via en simpel HTTP- eller gRPC-API, hvilket gør det ligetil at tilføje realtidsfunktioner til eksisterende applikationer uden at omskrive dem.
Selv-hosting af Centrifugo på din VPS eliminerer gebyrer pr. meddelelse og pr. forbindelse, der opkræves af kommercielle realtidstjenester som Pusher eller Ably, samtidig med at du får fuld kontrol over skalering, datarouting og sikkerhedskonfiguration.
Vigtige funktioner i Centrifugo
Sprogagnostisk integration
Ethvert backend-system kan publicere beskeder via en simpel HTTP- eller gRPC-API, så du kan tilføje realtidsfunktioner uden at ændre din eksisterende teknologistak.
Beskedhistorik og gendannelse
Gemmer seneste beskeder pr. kanal og afspiller automatisk mistede begivenheder til klienter, der genopretter forbindelse, hvilket forhindrer datatab under korte afbrydelser.
Horisontal skalerbarhed
Redis-understøttet motor lader dig køre flere Centrifugo-noder og håndtere millioner af samtidige forbindelser, efterhånden som din brugerbase vokser.
Tilstedeværelsessporing
Holder styr på hvilke brugere der er online i hver kanal og udsender begivenheder for tilslutning/forladelse, hvilket muliggør funktioner som skriveindikatorer og lister over aktive brugere.
Indbygget Adminpanel
Overvåg forbindelser, kanaler og meddelelsesflow i realtid via web-admin-brugerfladen uden at opsætte separate observerbarhedsværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Centrifugo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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