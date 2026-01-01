Centrifugo er en open source, sproguafhængig realtime-meddelelsesserver, der leverer øjeblikkelige meddelelser til tilsluttede brugere via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport og gRPC. Enhver backend – uanset sprog eller framework – kan publicere meddelelser via en simpel HTTP- eller gRPC-API, hvilket gør det ligetil at tilføje realtidsfunktioner til eksisterende applikationer uden at omskrive dem.

Selv-hosting af Centrifugo på din VPS eliminerer gebyrer pr. meddelelse og pr. forbindelse, der opkræves af kommercielle realtidstjenester som Pusher eller Ably, samtidig med at du får fuld kontrol over skalering, datarouting og sikkerhedskonfiguration.