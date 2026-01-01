Implementer Posterizarr med et-klik-installation
Automatisk plakatgenerator til Plex, Jellyfin og Emby, der henter og overlejrer illustrationer fra TMDB, Fanart og TVDB.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Posterizarr
Posterizarr er et open source-automatiseringsværktøj, der bygger smukke, tekstløse plakater, baggrunde og titelskærme til dit Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek. Det henter illustrationer fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb og anvender derefter dine egne overlejringer, skrifttyper og tekstregler, så hver film, serie og sæson ser ensartet ud i hele biblioteket.
At køre Posterizarr på en VPS giver den den stabile oppetid og dedikerede båndbredde, der er nødvendig for ubemandet massegenerering af illustrationer på tværs af tusindvis af elementer. Den inkluderede web-brugerflade lader dig administrere indstillinger, overvåge fremskridt og udløse kørsler fra browseren, mens integrationer med Tautulli, Sonarr og Radarr holder nye udgivelser pæne og polerede i det øjeblik, de rammer dit bibliotek.
Vigtige funktioner i Posterizarr
Fuld webbrugerflade
Administrer indstillinger, overvåg aktivitet, og udløs plakatkørsler fra en moderne browsergrænseflade i stedet for at redigere JSON-filer manuelt.
Plex, Jellyfin, Emby
Genererer illustrationer til alle tre store medieservere og skriver aktiver i en Kometa-kompatibel mappestruktur for portabilitet.
Multikildekunstværk
Henter billeder fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb, så hver titel finder højopløselige, tekstfri kildebilleder.
Brugerdefinerede overlejringer og tekst
Anvend dine egne skrifttyper, farver, farveovergange og tekstregler for at skabe en ensartet plakatstil på tværs af film, serier og sæsoner.
Arr stakintegration
Udløseren kører automatisk fra Tautulli, Sonarr og Radarr, så nye udgivelser får matchende plakater, så snart de tilføjes.
Backup og manuelle aktiver
Dedikerede volumener til sikkerhedskopier af aktiver og manuelt kuraterede kunstværker holder brugerdefinerede plakater sikre på tværs af genopbygninger og opdateringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Posterizarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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