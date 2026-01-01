Op til 70% rabat på Posterizarr

Implementer Posterizarr med et-klik-installation

Automatisk plakatgenerator til Plex, Jellyfin og Emby, der henter og overlejrer illustrationer fra TMDB, Fanart og TVDB.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Implementer Posterizarr med et-klik-installation

Vælg en VPS-pakke til Posterizarr

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Posterizarr

Posterizarr er et open source-automatiseringsværktøj, der bygger smukke, tekstløse plakater, baggrunde og titelskærme til dit Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek. Det henter illustrationer fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb og anvender derefter dine egne overlejringer, skrifttyper og tekstregler, så hver film, serie og sæson ser ensartet ud i hele biblioteket.

At køre Posterizarr på en VPS giver den den stabile oppetid og dedikerede båndbredde, der er nødvendig for ubemandet massegenerering af illustrationer på tværs af tusindvis af elementer. Den inkluderede web-brugerflade lader dig administrere indstillinger, overvåge fremskridt og udløse kørsler fra browseren, mens integrationer med Tautulli, Sonarr og Radarr holder nye udgivelser pæne og polerede i det øjeblik, de rammer dit bibliotek.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Posterizarr

Fuld webbrugerflade

Administrer indstillinger, overvåg aktivitet, og udløs plakatkørsler fra en moderne browsergrænseflade i stedet for at redigere JSON-filer manuelt.

Plex, Jellyfin, Emby

Genererer illustrationer til alle tre store medieservere og skriver aktiver i en Kometa-kompatibel mappestruktur for portabilitet.

Multikildekunstværk

Henter billeder fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb, så hver titel finder højopløselige, tekstfri kildebilleder.

Brugerdefinerede overlejringer og tekst

Anvend dine egne skrifttyper, farver, farveovergange og tekstregler for at skabe en ensartet plakatstil på tværs af film, serier og sæsoner.

Arr stakintegration

Udløseren kører automatisk fra Tautulli, Sonarr og Radarr, så nye udgivelser får matchende plakater, så snart de tilføjes.

Backup og manuelle aktiver

Dedikerede volumener til sikkerhedskopier af aktiver og manuelt kuraterede kunstværker holder brugerdefinerede plakater sikre på tværs af genopbygninger og opdateringer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Posterizarr

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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