Posterizarr er et open source-automatiseringsværktøj, der bygger smukke, tekstløse plakater, baggrunde og titelskærme til dit Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek. Det henter illustrationer fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb og anvender derefter dine egne overlejringer, skrifttyper og tekstregler, så hver film, serie og sæson ser ensartet ud i hele biblioteket.

At køre Posterizarr på en VPS giver den den stabile oppetid og dedikerede båndbredde, der er nødvendig for ubemandet massegenerering af illustrationer på tværs af tusindvis af elementer. Den inkluderede web-brugerflade lader dig administrere indstillinger, overvåge fremskridt og udløse kørsler fra browseren, mens integrationer med Tautulli, Sonarr og Radarr holder nye udgivelser pæne og polerede i det øjeblik, de rammer dit bibliotek.