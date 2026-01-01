Installer RosarioSIS med ét-kliks installation
Open source elevinformationssystem til styring af karakterer, skemaer, fremmøde, fakturering og madservice.
Vælg en VPS-pakke til RosarioSIS
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med RosarioSIS
RosarioSIS er et gratis, open source elevinformationssystem bygget til skoler, skoledistrikter og uddannelsescentre, der har brug for at administrere hele elevlivscyklussen ét sted. Det dækker optagelse, skemalægning, karakterrapportering, fremmøde, disciplin, fakturering, madservice og over et dusin andre moduler — alt sammen tilgængeligt fra en responsiv webgrænseflade, der fungerer på telefoner, tablets og stationære computere.
Selv-hosting af RosarioSIS på din VPS holder følsomme elevoptegnelser, karakterer og finansielle data under din direkte kontrol, uden gebyrer pr. elev eller cloud-leverandørlåsning. Implementeringen inkluderer PostgreSQL og er forudkonfigureret med Traefik-etiketter til automatisk HTTPS-routing.
Vigtige funktioner i RosarioSIS
Karakterer og skolebeviser
Spor opgaver, vægtede karakterberegninger, bedømmelsesperioder, og generer udskrivbare karakterbøger og udskrifter direkte fra systemet.
Fremmøderegistrering
Registrer dagligt fremmøde og fremmøde pr. kursus med brugerdefinerede koder, kør derefter fraværsrapporter og underret forældre automatisk via e-mail.
Planlægning og rotation
Opret hovedskemaer, administrer kursusønsker, og fordel studerende på hold med konfliktdetektering samt lokale- og lærerbegrænsninger.
Fakturering og madservice
Administrer skolepenge, fakturaer, betalinger og kantinemadplaner med elevkontosaldi og udskrivningsvenlige kontoudtog.
Forældre- og elevportaler
Giv familier deres egne logins for at se karakterer, skemaer, fremmøde og opgaver uden at afsløre backoffice-personalets arbejdsgange.
Flersproget og modulopbygget
Tilgængelig på engelsk, spansk, fransk og mere, med valgfri plugins til onlinevurderinger, udskrifter og tilpassede rapportbyggere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RosarioSIS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.