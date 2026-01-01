RosarioSIS er et gratis, open source elevinformationssystem bygget til skoler, skoledistrikter og uddannelsescentre, der har brug for at administrere hele elevlivscyklussen ét sted. Det dækker optagelse, skemalægning, karakterrapportering, fremmøde, disciplin, fakturering, madservice og over et dusin andre moduler — alt sammen tilgængeligt fra en responsiv webgrænseflade, der fungerer på telefoner, tablets og stationære computere.

Selv-hosting af RosarioSIS på din VPS holder følsomme elevoptegnelser, karakterer og finansielle data under din direkte kontrol, uden gebyrer pr. elev eller cloud-leverandørlåsning. Implementeringen inkluderer PostgreSQL og er forudkonfigureret med Traefik-etiketter til automatisk HTTPS-routing.